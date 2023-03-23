Украина и Молдова укрепили сотрудничество в железнодорожной сфере

Подписан протокол об организации совместного контроля на пункте пропуска Одесщины

Пограничники и таможенники Украины и Молдовы предварительно договорились уже в ближайшие дни начать общий контроль на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Августовское 1 — Басарабяска". Проведение проверок будет именно на территории Молдовы.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении ГНСУ.

"Сегодня — важный этап в укреплении отношений между нашими странами. Реализация концепции совместного контроля в пункте пропуска для железнодорожного сообщения не только активизирует торгово-экономическую деятельность между Украиной и Республикой Молдова, но и укрепит наше сотрудничество в сфере управления границами. Механизм совместного контроля повысит эффективность и действенность нашей системы управления границами", — сказал председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Развитие совместного контроля на железнодорожном пункте пропуска в Одесской области между Украиной и Молдовой является ключевым фактором для улучшения эффективности и результативности пропускных операций, а также обеспечения безопасности на границе. Сочетание усилий пограничных и таможенных ведомств этих стран будет способствовать созданию еще более безопасной и эффективной системы оформления железнодорожного транспорта в соответствии с лучшими европейскими практиками.

"Наша работа сосредоточена, в первую очередь, на том, чтобы оказать удобные услуги для наших граждан, для нашего бизнеса. Мы видим в этом большие возможности для расширения как нашего экспортного потенциала и транзитных возможностей Молдовы, так и в дальнейшем, после нашей Победы, это будет способствовать расширению экспорта молдавских предприятий на внешние рынки с использованием логистики портов Большой Одессы", — отметил и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев.

Напомним, депутаты Ренийского городского совета приняли решение о передаче земли под строительство железного сообщения с Молдовой. В Одесской области создадут мультимодальный терминал, который улучшит пропускную способность региона.