Україна та Молдова зміцнили співпрацю в залізничній сфері

Підписано протокол про організацію спільного контролю на пункті пропуску Одещини

Прикордонники та митники України та Молдови попередньо домовились вже найближчими днями розпочати спільний контроль на пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе 1 — Басараб’яска". Здійснення перевірок буде саме на території Молдови.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ.

"Сьогоднішній день — важливий етап у зміцненні стосунків між нашими країнами. Реалізація концепції спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення не лише активізує торгово-економічну діяльність між Україною і Республікою Молдова, але й зміцнить наше співробітництво у сфері управління кордонами. Механізм спільного контролю підвищить ефективність та дієвість нашої системи управління кордонами", — сказав голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

Розвиток спільного контролю на залізничному пункті пропуску на Одещині між Україною та Молдовою є ключовим фактором для покращення ефективності та результативності пропускних операцій, а також забезпечення безпеки на кордоні. Поєднання зусиль прикордонних та митних відомств цих країн сприятиме створенню ще більш безпечної та ефективної системи оформлення залізничного транспорту, відповідно до найкращих європейських практик.

"Наша робота зосереджена, в першу чергу, на тому, щоб зробити зручними послуги для наших громадян, для нашого бізнесу. Ми бачимо у цьому великі можливості для розширення як нашого експортного потенціалу і транзитних можливостей Молдови, так і надалі, після нашої Перемоги, це сприятиме розширенню експорту молдовських підприємств на зовнішні ринки з використанням логістики портів Великої Одеси", — зазначив в. о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.

Нагадаємо, депутати Ренійської міської ради ухвалили рішення про передачу землі під будівництво залізного сполучення з Молдовою. На Одещині створять мультимодальний термінал, що покращить пропускну спроможність регіону.