Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украина сможет проводить больше атак на российские военные корабли arrow

Украина сможет проводить больше атак на российские военные корабли

16 сентября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украина сможет проводить больше атак на российские военные корабли
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: FEDOROV
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. Сейчас есть все необходимые мощности для систематической ликвидации военных кораблей РФ.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

"Будет больше дронов, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", — сказал министр цифровой трансформации.

По словам Федорова, сейчас Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели в нескольких километрах и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

Атака на Крым

На этой неделе Украина совершила несколько атак с использованием морских дронов и ракет на Черноморский флот России в районе Крымского полуострова.

Россия признала ракетный удар со стороны Украины, который нанес повреждения военному кораблю и подводной лодке на этой неделе, но утверждает, что отразила все атаки морских дронов.

Напомним, в четверг, 14 сентября, вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.

Также мы писали, что эксперты оценили стоимость уничтоженного во временно оккупированном Крыму российского крупного десантного корабля "Минск". Речь идет о ночном ударе 13 сентября крылатыми ракетами по Корабельной бухте в Севастополе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз