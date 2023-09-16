Украина сможет проводить больше атак на российские военные корабли

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: FEDOROV

В 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. Сейчас есть все необходимые мощности для систематической ликвидации военных кораблей РФ.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

"Будет больше дронов, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", — сказал министр цифровой трансформации.

По словам Федорова, сейчас Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели в нескольких километрах и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

Атака на Крым

На этой неделе Украина совершила несколько атак с использованием морских дронов и ракет на Черноморский флот России в районе Крымского полуострова.

Россия признала ракетный удар со стороны Украины, который нанес повреждения военному кораблю и подводной лодке на этой неделе, но утверждает, что отразила все атаки морских дронов.

Напомним, в четверг, 14 сентября, вице-премьер Украины по вопросам инноваций, науки, технологий и образования — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился видеозаписью, демонстрирующей момент нападения украинского морского БпЛА на российское военное судно. По словам министра, работают украинские технологии.

Также мы писали, что эксперты оценили стоимость уничтоженного во временно оккупированном Крыму российского крупного десантного корабля "Минск". Речь идет о ночном ударе 13 сентября крылатыми ракетами по Корабельной бухте в Севастополе.