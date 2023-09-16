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Україна зможе проводити більше атак на російські військові кораблі

16 вересня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Україна зможе проводити більше атак на російські військові кораблі
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: FEDOROV
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком. Наразі є всі необхідні потужності для систематичної ліквідації військових кораблів РФ.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Буде більше дронів, більше атак і менше російських кораблів. Це точно", — сказав міністр цифрової трансформації.

За словами Федорова, зараз Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі за кілька кілометрів і направляти на них безпілотники, навіть якщо зовнішній зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

Атака на Крим

Цього тижня Україна здійснила кілька атак з використанням морських дронів та ракет на Чорноморський флот Росії в районі Кримського півострова.

Росія визнала ракетний удар з боку України, який завдав пошкоджень військовому кораблю і підводному човну на цьому тижні, але стверджує, що відбила всі атаки морських дронів.

Нагадаємо, у четвер, 14 вересня, віцепрем'єр України з питань інновацій, науки, технологій та освіти — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився відеозаписом, який демонструє момент нападу українського морського БпЛА на російське військове судно. За словами міністра, працюють українські технології.

Також ми писали, що експерти оцінили вартість знищеного у тимчасово окупованому Криму російського великого десантного корабля "Мінськ". Йдеться про нічний удар 13 вересня крилатими ракетами по Корабельній бухті в Севастополі.

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