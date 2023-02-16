Название стадиона "Черноморец" перевели с русского

В Одессе стало на одну вывеску русского меньше

С самого утра в парке Шевченко люди заметили спецтехнику и рабочих. Самый большой стадион Одессы наконец-то меняет название на украинский лад.

Как это видели корреспонденты Новини.LIVE.

Что известно о стадионе

Фактически новый стадион, построенный на месте старика, открытый в 1936-м году. 3 сентября 2008 на Центральном стадионе "Черноморец" было начато строительство новой арены. По проекту стадион имеет 34 858 мест. Из них 600 — для прессы, 192 — для VIP персон в ложах, 120 — для людей с ограниченными физическими возможностями. Предусмотрены 20 точек для размещения телевизионных камер, 80 мест для теле- и радиокомментаторов. На автостоянке стадиона одновременно может находиться 595 автомобилей.

Арена оснащена подогревом футбольного поля и современной системой искусственного освещения. На стадионе размещены два информационных табло с цветными экранами. Реконструированный стадион открыт 19 ноября 2011 года

Украинизация в Одессе

Одесская область стала первой в Украине, где утвердили областную программу развития государственного языка на 2023-2025 годы. Другими словами, региону предоставили дополнительные гарантии в популяризации и утверждении украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Напомним, пока под давлением общественности городские чиновники переименовывают улицы, планируют демонтировать монументы россиянам, реклама в городе с каждого угла называет нас на русском языке. При том, что ни одна вывеска не может быть согласована, если текст не написан на государственном языке.

Также уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень повторно обращался к одесскому городскому голове Геннадию Труханову. Он в очередной раз подчеркнул необходимость демонтажа вывесок, табличек, а также наружной рекламы с русским текстом.