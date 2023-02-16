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Українізація в Одесі: назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської

16 лютого 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської
В Одесі стало на одну вивіску російської менше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З самого ранку в парку Шевченка люди помітили спецтехніку та робочих. Найбільший стадіон Одеси нарешті змінює назву на український лад. 

Як це було бачили кореспонденти Новини.LIVE.

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Що відомо про стадіон

Фактично новий стадіон, збудований на місці старого, що був відкритий у 1936-му році. 3 вересня 2008 року на Центральному стадіоні "Чорноморець" було розпочато будівництво нової арени. За проєктом стадіон має 34 858 місць. З них 600 — для преси, 192 — для VIP персон в ложах, 120 — для людей з обмеженими фізичними можливостями. Передбачено 20 точок для розміщення телевізійних камер, 80 місць для теле- і радіокоментаторів. На автостоянці стадіону одночасно можуть знаходитися 595 автомобілів.

Арена оснащена підігрівом футбольного поля і сучасною системою штучного освітлення. На стадіоні розміщено два інформаційних табло з кольоровими екранами. Реконструйований стадіон відкрито 19 листопада 2011 року 

Українізація в Одесі 

Одеська область стала першою в Україні, де затвердили обласну програму розвитку державної мови на 2023-2025 роки.. Іншими словами, регіону надали додаткові гарантії в популяризації та утвердженні української мови в усіх сферах суспільного життя.

Нагадаємо, поки під тиском громадськості міські чиновники перейменовують вулиці, планують демонтувати монументи росіянам, реклама в місті з кожного кута зазиває нас російською мовою. При тому, що жодна вивіска не може бути узгоджена, якщо на неї текст не написаний державною мовою.

Також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повторно звертався до одеського міського голови Геннадія Труханова. Він вчергове наголосив щодо необхідності демонтажу вивісок, табличок, а також зовнішньої реклами з російським текстом.

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