Украинская электроэнергия в Румынии — Кипер о слухах по экспорту

Олег Кипер рассказал о слухах об экспорте украинской электроэнергии. Иллюстративное фото: ДТЭК

В условиях энергетического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением РФ, Украина активно импортирует электроэнергию из соседних стран. Однако среди населения все равно возникают теории по продаже украинских мощностей за границу.

Об этом на пресс-брифинге сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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В последнее время появились слухи, что Украина продает электроэнергию в Румынию, оставляя своих граждан без света. Олег Кипер опроверг эти заявления, отметив, что в действительности Украина импортирует значительное количество электроэнергии.

"Сегодня мы импортируем большое количество электроэнергии из разных стран, в частности Венгрии. Покупка электроэнергии происходит по разным тарифам, являющимся частью рабочей процедуры Министерства энергетики и "Укрэнерго". К сожалению, технически очень трудно передать эту электроэнергию в Одессу через разбитые подстанции и другие технические" ограничение" , — пояснил Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской ОВА отметил, что следует тщательно подходить к выбору источников информации, ведь в условиях войны очень много может быть слухов и пропаганды.

"Сегодня военная ситуация заставляет нас покупать генераторы и импортировать электроэнергию, чтобы максимально обеспечить население. Прошу доносить эту информацию до людей, ведь многие черпают информацию из неофициальных источников и подвергаются влиянию дезинформации" , — добавил он.

Альтернативные источники энергии

В Одессе активно устанавливаются газопоршневые установки, в частности, для обеспечения работы котельных и других объектов критической инфраструктуры. Это поможет снизить нагрузку на электросеть и обеспечить большее количество электроэнергии для населения.

"Мы работаем над внедрением различных программ для увеличения доли альтернативной энергетики. Также изучаем возможность установки аккумуляторных батарей в больницах для накопления энергии днем и использования ее ночью", — отметил Кипер.

Напомним, что сегодня в Одесском регионе почти все котельные и больницы снабжены генераторами. Кроме этого, ведется активная работа по защите подстанций и установлению альтернативных источников энергии,