Українська електроенергія в Румунії — Кіпер про чутки щодо експорту

Олег Кіпер розповів про чутки щодо експорту української електроенергії. Ілюстративне фото: ДТЕК

В умовах енергетичної кризи, викликаної повномасштабним вторгненням РФ, Україна активно імпортує електроенергію з сусідніх країн. Однак серед населення все одно виникають теорії щодо продажу українських потужностей закордон.

Про це на пресбрифінгу повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Останнім часом з'явилися чутки, що Україна продає електроенергію до Румунії, залишаючи власних громадян без світла. Олег Кіпер спростував ці заяви, наголосивши, що насправді Україна імпортує значну кількість електроенергії

"Сьогодні ми імпортуємо велику кількість електроенергії з різних країн, зокрема Угорщини. Купівля електроенергії відбувається за різними тарифами, що є частиною робочої процедури Міністерства енергетики та "Укренерго". На жаль, технічно дуже важко передати цю електроенергію до Одеси через розбиті підстанції та інші технічні обмеження", — пояснив Олег Кіпер.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Очільник Одеської ОВА наголосив, що варто ретельно підходити до вибору джерел інформації, адже в умовах війни дуже багато може бути чуток та пропаганди.

"Сьогодні військова ситуація змушує нас купувати генератори та імпортувати електроенергію, щоб максимально забезпечити населення. Прошу доносити цю інформацію до людей, адже багато хто черпає інформацію з неофіційних джерел та піддається впливу дезінформації", — додав він.

Альтернативні джерела енергії

В Одесі активно встановлюються газопоршневі установки, зокрема для забезпечення роботи котелень та інших об'єктів критичної інфраструктури. Це допоможе зменшити навантаження на електромережу та забезпечити більшу кількість електроенергії для населення.

"Ми працюємо над впровадженням різних програм для збільшення частки альтернативної енергетики. Також вивчаємо можливості встановлення акумуляторних батарей у лікарнях для накопичення енергії вдень та використання її вночі", — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, що насьогодні в Одеському регіоні майже всі котельні та лікарні забезпечені генераторами. Окрім цього, ведеться активна робота над захистом підстанцій та встановленням альтернативних джерел енергії,