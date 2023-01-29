Украинская "Ноосфера" прибыла на станцию "Академик Вернадский": чем будут заниматься ученые в Антарктиде
Исследовательское судно, вышедшее из Одесского порта весной прошлого года, прибыло на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Польско-украинский экипаж "Ноосферы" будет заниматься на ледяном континенте модернизацией критических объектов для успешной зимовки в предстоящем сезоне.
Об этом Новини.LIVE узнали на официальной Facebook-странице Национального антарктического научного центра.
-
Шольц пообещал в дальнейшем говорить с путиным и объяснил зачем
-
Дороги замело: проезд в Одесскую область из Молдовы через КПП "Джурджулешты" заблокирован
-
"Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE
-
"Мы осознаем, кто мы": Ющенко указал, в чем Украина становится похожей на Америку
-
На Одесчине больше всего проблем с мобильной связью: в чем причина
-
СМИ назвали имя украинки, погибшей во время теракта в Израиле
-
Выключение света не прекратится: в Укрэнерго объяснили причину
-
Работают круглосуточно: одесские коммунальщики с самой ночи убирают улицы города
-
Залужный о подвиге Героев Крут: "Достойно продолжаем их дело"
-
В Минобороны Ирана прокомментировали ночную атаку дронов на их объекты
"Для нас приход "Ноосферы" — это очень радостное событие, ведь это возможность наконец-то увидеться со своими коллегами и соотечественниками после 10 месяцев зимовки, а также получить гостинцы из дома. А еще это начало очень ответственной работы — большого ремонта на нашей любимой станции", — заметил руководитель экипажа Юрий Отруба.
Что планируют сделать
В ближайшие несколько месяцев необходимо провести неотложные работы по модернизации "Вернадского", необходимые для успешной зимовки следующей команды исследователей. В частности, речь идет о замене системы отопления и работы по заземлению дизельного и главного здания станции.
Что известно о научной станции
Великобритания передала Украине антарктическую станцию "Фарадей" безвозмездно 6 февраля 1996 года.
Свое нынешнее название — "Академик Вернадский" — украинская станция получила по инициативе академика Петра Гожика, первого руководителя основанного в 1993 году Центра антарктических исследований. Именно он предложил дать украинской научной антарктической базе имя первого руководителя Украинской академии наук, основателя учения о биосфере и ноосфере Владимира Вернадского.
Это название было утверждено 12 декабря 1995 года, и соответствующая деревянная табличка успела "уехать" в Антарктиду с последней группой ученых из 1 УАЭ (Украинской антарктической экспедиции).
Что известно о "Ноосфере"
"Нооссфера" принадлежит к ледоколам одного из самых высоких классов. Судно может двигаться через слой льда толщиной до 4 метров при экстремальных условиях и работает в штатном режиме в ледяном слое толщиной до полутора.
Добавим, что ледоколам зашел в Одесский порт 5 октября прошлого года. А уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский официально переименовал судно в "Ноосферу".
Напомним, что 4 ноября 2022 года в Австралии завершилось сорок первое заседание Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, в ходе которого Украина приняла председательство в этой организации. В ближайшие два года одесское научно-исследовательское судно "Ноосфера" будет исследовать ледяные воды Антарктики.