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Украинская "Ноосфера" прибыла на станцию "Академик Вернадский": чем будут заниматься ученые в Антарктиде

29 января 2023 10:05
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова
Украинская "Ноосфера" прибыла на станцию "Академик Вернадский"
После разгрузки судно отправится в чилийский порт Пунта-Аренас
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова

Исследовательское судно, вышедшее из Одесского порта весной прошлого года, прибыло на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Польско-украинский экипаж "Ноосферы" будет заниматься на ледяном континенте модернизацией критических объектов для успешной зимовки в предстоящем сезоне.

Об этом Новини.LIVE узнали на официальной Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

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"Для нас приход "Ноосферы" — это очень радостное событие, ведь это возможность наконец-то увидеться со своими коллегами и соотечественниками после 10 месяцев зимовки, а также получить гостинцы из дома. А еще это начало очень ответственной работы — большого ремонта на нашей любимой станции", — заметил руководитель экипажа Юрий Отруба.

Что планируют сделать

В ближайшие несколько месяцев необходимо провести неотложные работы по модернизации "Вернадского", необходимые для успешной зимовки следующей команды исследователей. В частности, речь идет о замене системы отопления и работы по заземлению дизельного и главного здания станции.

Что известно о научной станции

Великобритания передала Украине антарктическую станцию "Фарадей" безвозмездно 6 февраля 1996 года.

Свое нынешнее название  "Академик Вернадский"  украинская станция получила по инициативе академика Петра Гожика, первого руководителя основанного в 1993 году Центра антарктических исследований. Именно он предложил дать украинской научной антарктической базе имя первого руководителя Украинской академии наук, основателя учения о биосфере и ноосфере Владимира Вернадского.

Это название было утверждено 12 декабря 1995 года, и соответствующая деревянная табличка успела "уехать" в Антарктиду с последней группой ученых из 1 УАЭ (Украинской антарктической экспедиции).

Что известно о "Ноосфере"

"Нооссфера" принадлежит к ледоколам одного из самых высоких классов. Судно может двигаться через слой льда толщиной до 4 метров при экстремальных условиях и работает в штатном режиме в ледяном слое толщиной до полутора.

Добавим, что ледоколам зашел в Одесский порт 5 октября прошлого года. А уже 29 октября президент Украины Владимир Зеленский официально переименовал судно в "Ноосферу".

Напомним, что 4 ноября 2022 года в Австралии завершилось сорок первое заседание Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, в ходе которого Украина приняла председательство в этой организации. В ближайшие два года одесское научно-исследовательское судно "Ноосфера" будет исследовать ледяные воды Антарктики.

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