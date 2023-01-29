Українська "Ноосфера" прибула до станції "Академік Вернадський"

Після розвантаження судно вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас

Дослідницьке судно, яке вийшло з Одеського порту навесні минулого року прибуло на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді. Польсько-український екіпаж "Ноосфери" займатиметься на крижаному континенті модернізацією критичних об'єктів для успішної зимівки у майбутньому сезоні.

Про це Новини.LIVE дізналися на офіційній Фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Для нас прихід "Ноосфери" — це дуже радісна подія, адже це можливість нарешті побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі, а також отримати гостинці з дому. А ще це початок дуже відповідальної роботи — великого ремонту на нашій улюбленій станції", — зауважив керівник екіпажу Юрій Отруба.

Що планують зробити

У найближчі кілька місяців необхідно провести невідкладні роботи з модернізації "Вернадського", потрібні для успішної зимівлі наступної, команди дослідників. Зокрема, йдеться про заміну системи опалення та роботи з заземлення дизельної і головної будівлі станції.

Що відомо про наукову станцію

Велика Британія передала Україні антарктичну станцію "Фарадей" безоплатно 6 лютого 1996 року.

Свою нинішню назву — "Академік Вернадський" — українська станція отримала з ініціативи академіка Петра Гожика, першого керівника заснованого 1993 року Центру антарктичних досліджень. Саме він запропонував дати українській науковій антарктичній базі ім’я першого очільника Української академії наук, засновника вчення про біосферу та ноосферу Володимира Вернадського.

Цю назву було затверджено 12 грудня 1995 року, і відповідна дерев’яна табличка встигла "виїхати" в Антарктиду з останньою групою науковців із 1 УАЕ (Української антарктичної експедиції).

Що відомо про "Ноосферу"

"Нооссфера" належить до криголамів одного з найвищих класів. Судно може рухатися крізь шар криги товщиною до 4 метрів за екстремальних умов і працює в штатному режимі у крижаному шарі товщиною до півтора.

Додамо, що криголам зайшов до Одеського порту 5 жовтня минулого року. А вже 29 жовтня Президент України Володимир Зеленський офіційно перейменував судно в "Ноосферу".

Нагадаємо, що 4 листопада 2022 року в Австралії завершилося сорок перше засідання Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, під час якого Україна прийняла головування в цій організації. У найближчі два роки одеське науково-дослідне судно "Ноосфера" досліджуватиме крижані води Антарктики.