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Украинское ТЦК в сопровождении полиции заметили в Молдове

13 апреля 2024 14:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украинское ТЦК в сопровождении полиции заметили в Молдове
Представители полиции в Молдове. Фото: скриншот с видео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В сети распространяется видео, на котором видно, как якобы представители украинской полиции и ТЦК находятся на территории Молдовы. Причины такого визита правоохранители не сообщают.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Пользователи соцсетей огласили неожиданный визит представителей украинской полиции в соседнюю страну. На видео гражданин Молдовы подошел спросить причину их пребывания, на что конкретного ответа от украинца не получил.

"Мы просто гуляем" , — ответил один из представителей правоохранительных органов.

Другой ответил, что они приехали на международный тренинг, однако дальше разговаривать не захотел и пошел в противоположном направлении от молдаванина. Пока причина их визита остается неизвестной.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 29 марта, уволил посла в Молдове. В этой должности находился Марк Шевченко.

Также мы писали, что новым послом Украины в Молдове стал экссекретарь СНБО Алексей Данилов. С какой целью Владимир Зеленский делает дипломатов из политиков и военных - в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал дипломат и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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мобилизация
ТЦК и СП

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