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Українське ТЦК в супроводі поліції помітили у Молдові

13 квітня 2024 14:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Українське ТЦК в супроводі поліції помітили у Молдові
Представники поліції України помічені у Молдові. Ілюстративне фото: dailylviv.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У мережі поширюється відео, на якому видно, як начебто представники української поліції та ТЦК перебувають на території Молдови. Причину такого візиту правоохоронці не повідомляють.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
 

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В одному зі парків Кишенева були помічені люди в українській військовій формі з папками документів у руках, попередньо, працівники ТЦК. Разом з ними також були присутні представники української поліції. Їх зафільмував громадянин Молдови. Автор відео підійшов до правоохоронця та спитав про причини їхнього візиту. Але чоловік не брав участі у дискусії та відповів досить коротко.

"Ми просто гуляємо", — відповів один з представників правоохоронних органів. 

Інший же відповів, що вони приїхали на міжнародний тренінг, проте далі розмовляти не забажав та пішов в протилежному напрямку від молдованина. Наразі причина їхнього візиту залишається невідомою.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, звільнив посла у Молдові. На цій посаді перебував Марк Шевченко. 

Також ми писали, що новим послом України в Молдові став екссекретар РНБО Олексій Данілов. З якою метою Володимир Зеленський робить дипломатів із політиків та військових — у бліц-інтерв'ю Новини.LIVE розповів дипломат та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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поліція
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мобілізація
ТЦК та СП

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