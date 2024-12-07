ВМС Украины уничтожили российские системы на территории Крыма

Уничтожение систем на территории Крыма. Фото: скриншот

Морские беспилотники ВМС Украины нанесли прицельные удары по российским целям в Черном море. Уничтожены системы наблюдения на захваченных платформах возле Крыма.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил командующий ВМС ВС Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа.

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По словам командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексея Неижпапы, морские беспилотники нанесли точные удары по определенным целям противника.

"Охота на врага в Черном море продолжается. Оккупанты не останутся на нашей территории — достанем их повсюду", — подчеркнул командующий ВМС.

Речь идет о российских системах наблюдения, размещенных на захваченных газовых платформах у побережья временно оккупированного Крыма.

Атака на Украину

Напомним, РФ ночью атаковала Украину дронами. Силам ПВО удалось сбить семь враждебных целей. Также вчера оккупанты атаковали Запорожскую область и ударили по Кривому Рогу в Днепропетровской области.