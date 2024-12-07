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Українські морські дрони знищили російські системи біля Криму

7 грудня 2024 10:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ВМС України знищили російські системи біля Криму
Знищення систем біля Криму. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Морські безпілотники ВМС України завдали прицільних ударів по російських цілях у Чорному морі. Знищено системи спостереження на захоплених платформах біля Криму.

Про це у суботу, 7 грудня, повідомив командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

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За словами командувача ВМС ЗС України віцеадмірал Олексія Неїжпапи, морські безпілотники завдали точних ударів по визначених цілях противника.

"Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території — дістанемо їх всюди", — наголосив командувач ВМС.

Йдеться про російські системи спостереження, розміщені на захоплених газових платформах поблизу узбережжя тимчасово окупованого Криму. 

Атака на Україну

Нагадаємо, РФ вночі атакувала Україну дронами. Силам ППО вдалося збити сім ворожих цілей. Також вчора окупанти атакували Запорізьку область та вдарили по Кривому Рогу у Дніпропетровській області.

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