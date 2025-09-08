Украинские ветераны приняли участие в регате в Венеции

Украинский экипаж ветеранов Одессы впервые в истории выступил в Исторической регате в Венеции на Гранд-канале. Наши защитники, которые прошли войну и получили ранения, вышли на старт в легендарном яли.

Об этом сообщили на канале мэра Одессы Геннадия Труханова.

Историческое событие

В Венеции состоялась Историческая регата — яркое событие с более чем 700-летней традицией, которое собирает тысячи зрителей со всего мира. Впервые на водах Гранд-канала появился украинский экипаж ветеранов из Одессы. Ребята, которые прошли фронт и получили ранения, вышли на старт в старинной лодке — яли.

Украинские флаги замаячили среди красочных лодок и исторических костюмов. Для Одессы и всей страны это стало знаком поддержки и дружбы с Италией. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро и местная община тепло встретили украинских ветеранов.

"Это символ: даже после потерь и испытаний мы имеем силу побеждать — и на войне, и в жизни", — отметил Труханов.

Одесские ветераны в Венеции. Фото: Геннадий Труханов

Участники регаты в Венеции. Фото: Геннадий Труханов

