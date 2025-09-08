Видео
Украинские ветераны из Одессы покорили Гранд-канал Венеции

Дата публикации 8 сентября 2025 17:17
Украинские ветераны приняли участие в регате в Венеции
Ветераны Одессы в Венеции. Фото: Геннадий Труханов

Украинский экипаж ветеранов Одессы впервые в истории выступил в Исторической регате в Венеции на Гранд-канале. Наши защитники, которые прошли войну и получили ранения, вышли на старт в легендарном яли.

Об этом сообщили на канале мэра Одессы Геннадия Труханова.

Читайте также:

Историческое событие

В Венеции состоялась Историческая регата — яркое событие с более чем 700-летней традицией, которое собирает тысячи зрителей со всего мира. Впервые на водах Гранд-канала появился украинский экипаж ветеранов из Одессы. Ребята, которые прошли фронт и получили ранения, вышли на старт в старинной лодке — яли.

Украинские флаги замаячили среди красочных лодок и исторических костюмов. Для Одессы и всей страны это стало знаком поддержки и дружбы с Италией. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро и местная община тепло встретили украинских ветеранов.

"Это символ: даже после потерь и испытаний мы имеем силу побеждать — и на войне, и в жизни", — отметил Труханов.

Ветерани у Венеції
Одесские ветераны в Венеции. Фото: Геннадий Труханов
Регата у Венеції
Участники регаты в Венеции. Фото: Геннадий Труханов

Напомним, мы писали, что во Львове открыли центр для ветеранов. Также мы сообщали, что часть украинцев сможет получить гранты от партнеров.

 

Одесса Одесская область Венеция Новости Одессы ветеринары
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
