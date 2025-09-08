Українські ветерани взяли участь у регаті у Венеції

Український екіпаж ветеранів Одеси вперше в історії виступив в Історичній регаті у Венеції на Гранд-каналі. Наші захисники, які пройшли війну та отримали поранення, вийшли на старт у легендарному ялі.

Про це повідомили на каналі мера Одеси Геннадія Труханова.

Історична подія

У Венеції відбулася Історична регата — яскрава подія з понад 700-річною традицією, яка збирає тисячі глядачів з усього світу. Вперше на водах Гранд-каналу з’явився український екіпаж ветеранів з Одеси. Хлопці, які пройшли фронт і зазнали поранень, вийшли на старт у старовинному човні — ялі.

Українські прапори замайоріли серед барвистих човнів та історичних костюмів. Для Одеси та всієї країни це стало знаком підтримки і дружби з Італією. Мер Венеції Луїджі Бруньяро та місцева громада тепло зустріли українських ветеранів.

"Це символ: навіть після втрат і випробувань ми маємо силу перемагати — і на війні, і в житті", — зазначив Труханов.

Одеські ветерани у Венеції. Фото: Геннадій Труханов

Учасники регати у Венеції. Фото: Геннадій Труханов

