Украинская ПВО получит новое оружие от Греции

Украинские ВМС получат новые ракеты для ПВО — подробности
Греция решила передать Украине 24 корабельных ракет Sea Sparrow. Их будут использовать для усиления украинской противовоздушной обороны.
Об этом сообщает издание Ekathimerini.
Что известно
Ракеты Sea Sparrow находятся на вооружении греческой армии около сорока лет. По стандартам страны они считаются устаревшими. Но в Украине есть необходимые пусковые установки для использования этих боеприпасов. Предполагается, что они будут использоваться для противовоздушной обороны малой дальности.
"Эта передача является частью более масштабной помощи Греции Украине, которая включает в себя поставки артиллерийских снарядов, оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.
Отметим, что Sea Sparrow — это управляемая ракета класса "корабль-воздух" американского производства.
Напомним, США отправят Украине оружие на 1,25 млрд долларов. Также мы сообщали, что Украина готовится к серийному производству ракеты "Трембита".
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