Украинская ПВО получит новое оружие от Греции

Запуск ракеты Sea Sparrow Фото: ekathimerini

Греция решила передать Украине 24 корабельных ракет Sea Sparrow. Их будут использовать для усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

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Что известно

Ракеты Sea Sparrow находятся на вооружении греческой армии около сорока лет. По стандартам страны они считаются устаревшими. Но в Украине есть необходимые пусковые установки для использования этих боеприпасов. Предполагается, что они будут использоваться для противовоздушной обороны малой дальности.

"Эта передача является частью более масштабной помощи Греции Украине, которая включает в себя поставки артиллерийских снарядов, оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

Отметим, что Sea Sparrow — это управляемая ракета класса "корабль-воздух" американского производства.

Напомним, США отправят Украине оружие на 1,25 млрд долларов. Также мы сообщали, что Украина готовится к серийному производству ракеты "Трембита".