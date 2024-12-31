Українська ППО отримає нову зброю від Греції

Українські ВМС отримають нові ракети для ППО — подробиці
Греція вирішила передати Україні 24 корабельні ракети Sea Sparrow. Їх використовуватимуть для посилення української протиповітряної оборони.
Про це повідомляє видання Ekathimerini.
Що відомо
Ракети Sea Sparrow перебувають на озброєнні грецької армії близько сорока років. За стандартами країни вони вважаються застарілими. Але в Україні є необхідні пускові установки для використання цих боєприпасів. Передбачається, що вони будуть використатися для протиповітряної оборони малої дальності.
"Ця передача є частиною більш масштабної допомоги Греції Україні, яка включає постачання артилерійських снарядів, зброї та боєприпасів", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Sea Sparrow — це керована ракета класу "корабель-повітря" американського виробництва.
Нагадаємо, США відправлять Україні зброї на 1,25 млрд доларів. Також ми повідомляли, що Україна готується до серійного виробництва ракети "Трембіта".
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