Українська ППО отримає нову зброю від Греції

Запуск ракети Sea Sparrow. Фото: ekathimerini

Греція вирішила передати Україні 24 корабельні ракети Sea Sparrow. Їх використовуватимуть для посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

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Що відомо

Ракети Sea Sparrow перебувають на озброєнні грецької армії близько сорока років. За стандартами країни вони вважаються застарілими. Але в Україні є необхідні пускові установки для використання цих боєприпасів. Передбачається, що вони будуть використатися для протиповітряної оборони малої дальності.

"Ця передача є частиною більш масштабної допомоги Греції Україні, яка включає постачання артилерійських снарядів, зброї та боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Sea Sparrow — це керована ракета класу "корабель-повітря" американського виробництва.

Нагадаємо, США відправлять Україні зброї на 1,25 млрд доларів. Також ми повідомляли, що Україна готується до серійного виробництва ракети "Трембіта".