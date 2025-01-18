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Украинский фильм об Одессе попал в программу Берлинале-2025

18 января 2025 17:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Украинский фильм об Одессе на Берлинале-2025
Кадр из фильма об Одессе. Фото: Moviegram
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Документальный фильм "Когда над морем вспыхивает молния" вошел в секцию Forum Берлинского международного кинофестиваля-2025. Лента рассказывает об Одессе во время полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает интернет-издание о кино Moviegram.

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Допись Moviegram. Фото: скриншот

Фильм об Одессе на Берлинале-2025

Документальная лента "Когда над морем вспыхивает молния" принадлежит режиссеру Еве Нейман. Известно, что фильм был отобран в секцию Forum, которая традиционно знакомит зрителей с нестандартными киноисториями. 75-й Берлинский международный кинофестиваль продлится с 13 по 25 февраля 2025 года и станет важным событием в мире киноискусства.

Добавим, что секция Forum не предусматривает официальных наград, однако ее участники могут претендовать на межсекционные призы, что добавляет фильму шансов на международное признание.

"Когда над морем вспыхивает молния"

Фильм рассказывает о жизни Одессы во время полномасштабного вторжения. Его героями стали вдова, которая ухаживает за бездомными котами, мальчик с мечтой о море и философ, на судьбе которого война оставила свои следы. Лента продолжает традиции предыдущего фильма Нейман "Привоз", который также исследовал жизнь Одессы, фокусируясь на одном из самых известных рынков Украины.

Напомним, дом семьи Маккалистеров из фильма "Один дома" продали дороже стартовой цены. Также мы писали, что фильм о войне в Украине "Камень, бумага, ножницы" номинировали на престижную кинонаграду.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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