Український фільм про Одесу на Берлінале-2025

Кадр із фільму про Одесу. Фото: Moviegram

Документальний фільм "Коли над морем спалахує блискавка" увійшов до секції Forum Берлінського міжнародного кінофестивалю-2025. Стрічка розповідає про Одесу під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє інтернет-видання про кіно Moviegram.

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Допис Moviegram. Фото: скриншот

Фільм про Одесу на Берлінале-2025

Документальна стрічка "Коли над морем спалахує блискавка" належить режисерці Єві Нейман. Відомо, що фільм був відібраний до секції Forum, яка традиційно знайомить глядачів із нестандартними кіноісторіями. 75-й Берлінський міжнародний кінофестиваль триватиме з 13 до 25 лютого 2025 року і стане важливою подією у світі кіномистецтва.

Додамо, що секція Forum не передбачає офіційних нагород, проте її учасники можуть претендувати на міжсекційні призи, що додає фільму шансів на міжнародне визнання.

"Коли над морем спалахує блискавка"

Фільм розповідає про життя Одеси під час повномасштабного вторгнення. Його героями стали вдова, яка доглядає безпритульних котів, хлопчик із мрією про море та філософ, на долі якого війна залишила свої сліди. Стрічка продовжує традиції попереднього фільму Нейман "Привоз", який також досліджував життя Одеси, фокусуючись на одному з найвідоміших ринків України.

Нагадаємо, дім родини Маккалістерів із фільму "Сам удома" продали дорожче за стартову ціну. Також ми писали, що фільм про війну в Україні "Камінь, папір, ножиці" номінували на престижну кінонагороду.