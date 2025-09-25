Видео
Главная Одесса Украинских водителей в Молдове может ожидать неприятный сюрприз

Украинских водителей в Молдове может ожидать неприятный сюрприз

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 10:58
Штрафы на границе Украина Молдова за тонировку стекол на границе Украины и Молдовы
Полицейская проверяет водителя. Фото иллюстративное: Poliția de Frontieră

Украинские водители жалуются на частые проверки и штрафы при пересечении границы с Молдовой. Люди, которые хотят уехать в Молдову, рассказывают, что полицейские могут остановить за любые мелочи, в частности стекло, которое выглядит прозрачным. Некоторые путники считают это чрезмерной придирчивостью молдавских правоохранителей.

Видео с границы распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Штраф за тонировку

На пункте пропуска с Молдовой украинские водители массово получают штрафы за якобы тонированное лобовое стекло. У одной женщины пограничники заявили, что у нее есть "двойная тонировка", хотя никакого измерения приборами не провели. По ее словам, почти все автомобили с украинскими номерами останавливают и тщательно проверяют. Она отметила, что вместе с ней в очереди стояло еще пять машин из Украины, и всем предъявляли претензии относительно стекла или документов.

Женщина подчеркнула, что денег на месте не платила, а согласилась получить официальный штраф и уже его оплатила. Она советует водителям быть готовыми к придирчивым проверкам и заранее убедиться в отсутствии тонировки на стекле. Она также обратила внимание на грубое отношение со стороны отдельных молдавских работников, которые позволяют себе обращаться к водителям на "ты" и угрожать дополнительными санкциями.

Напомним, мы писали о том, что стоит знать водителям пересекая границу с Румынией. Также мы сообщали, что для водителей изменились правила пересечения границы.

Одесса граница правила Одесская область Новости Одессы водители
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
