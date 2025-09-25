Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Українських водіїв у Молдові може очікувати неприємний сюрприз

Дата публікації: 25 вересня 2025 10:58
Штрафи на кордоні Україна Молдова за тонування скла
Поліцейська перевіряє водія. Фото ілюстративне: Poliția de Frontieră

Українські водії скаржаться на часті перевірки та штрафи під час перетину кордону. Люди, які хочуть виїхати до Молдови розповідають, що прикордонники можуть зупинити за будь-які дрібниці, зокрема скло, яке виглядає прозорим. Деякі подорожні вважають це надмірною прискіпливістю молдовських правоохоронців.

Відео з кордону шириться у соцмережах.

Штраф за тонування

На пункті пропуску з Молдовою українські водії масово отримують штрафи за нібито тоноване лобове скло. В однієї жінки прикордонники заявили, що у неї є "подвійне тонування", хоча ніякого вимірювання приладами не провели. За її словами, майже всі автомобілі з українськими номерами зупиняють і ретельно перевіряють. Вона зазначила, що разом із нею в черзі стояло ще п’ять машин з України, і всім висували претензії щодо скла чи документів.

Жінка наголосила, що грошей на місці не платила, а погодилася отримати офіційний штраф і вже його сплатила. Вона радить водіям бути готовими до прискіпливих перевірок та заздалегідь впевнитися у відсутності тонування на склі. Вона також звернула увагу на грубе ставлення з боку окремих молдовських працівників, які дозволяють собі звертатися до водіїв на "ти" та погрожувати додатковими санкціями.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати водіям перетинаючи кордон з Румунією. Також ми повідомляли, що для водіїв змінилися правила перетину кордону.

Одеса кордон правила Одеська область Новини Одеси водії
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
