Штрафи на кордоні Україна Молдова за тонування скла

Українські водії скаржаться на часті перевірки та штрафи під час перетину кордону. Люди, які хочуть виїхати до Молдови розповідають, що прикордонники можуть зупинити за будь-які дрібниці, зокрема скло, яке виглядає прозорим. Деякі подорожні вважають це надмірною прискіпливістю молдовських правоохоронців.

Відео з кордону шириться у соцмережах.

Штраф за тонування

На пункті пропуску з Молдовою українські водії масово отримують штрафи за нібито тоноване лобове скло. В однієї жінки прикордонники заявили, що у неї є "подвійне тонування", хоча ніякого вимірювання приладами не провели. За її словами, майже всі автомобілі з українськими номерами зупиняють і ретельно перевіряють. Вона зазначила, що разом із нею в черзі стояло ще п’ять машин з України, і всім висували претензії щодо скла чи документів.

Жінка наголосила, що грошей на місці не платила, а погодилася отримати офіційний штраф і вже його сплатила. Вона радить водіям бути готовими до прискіпливих перевірок та заздалегідь впевнитися у відсутності тонування на склі. Вона також звернула увагу на грубе ставлення з боку окремих молдовських працівників, які дозволяють собі звертатися до водіїв на "ти" та погрожувати додатковими санкціями.

Нагадаємо, ми писали про те, що варто знати водіям перетинаючи кордон з Румунією. Також ми повідомляли, що для водіїв змінилися правила перетину кордону.