Отношения Украины и Польши: что будет дальше

Польские фермеры блокируют движение во время протеста. Фото: EPA

Взаимоотношения между Украиной и Польшей за последние полгода по сути сошли на нет. В геополитической плоскости они продолжают нас поддерживать, однако камнем преткновения стали зерно и украинские перевозчики. Сейчас казалось бы ситуация немного между нашими странами улучшилась, по крайней мере, блокировки границ пока нет. Но вот надолго ли будет это затишье?

О развитии взаимоотношений между двумя странами журналисты Новини.LIVE поговорили с аналитиком Польского института международных отношений в Украине Марии Пеховской.

Читайте также:

Зерновой конфликт

Блокировка украинской границы, не пропуская зерно и гуманитарные товары, таким образом польские фермеры хотели навязать свои правила игры. Политологи видели в этом руку кремля. Сейчас создается впечатление, что все это позади. Но не стоит забывать, что для поляков собственные интересы все же выше геополитической ситуации.

"Когда началась великая война 24 февраля, Польша подставила плечо Украине. А сейчас, исходя из сложившейся ситуации, мы можем сказать, что у каждой страны свои направления и проблемы. Каждая страна преследует свои цели и выгоду. Украина пыталась прокормить мир, что ударило по экономике Польши. Поэтому каждая сторона в какой-то мере была права в конфликте", — говорит аналитика Польского института международных отношений в Украине Мария Пеховская.

Аналитика Польского института международных отношений в Украине Мария Пеховская. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, эксперт отмечает, что улучшить отношения удалось и после парламентских выборов в Польше, когда на должность премьер-министра назначили Дональда Туска. Именно он, как глава правительства, пришел к согласию с митингующими. После чего на украинских границах уменьшились очереди.

Помощь беженцам

От войны, начатой Россией, в Польшу выехали 9 миллионов и до сих пор там остаются более миллиона украинских граждан. Соседняя страна во всем поддерживает людей, понимая, что Украина борется против самого кровавого врага 21 века.

"Польша заботится об украинских беженцах. Им не сокращают льготы и статус по одной простой причине — 60% этих людей работает и платит налоги в страну. Польше было бы сложно постоянно давать деньги, поэтому они остались только для людей, которые действительно в них нуждаются", — добавляет аналитика.

Мария Пеховская о помощи беженцам. Фото: Новини.LIVE

Путь Украины в ЕС

25 июня пройдет межправительственная конференция стран ЕС. Это будет официальным началом переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Для Польши стратегически важно, чтобы наша страна присоединилась к "европейской семье". Значительное количество импорта и экспорта проходит через польско-украинскую границу, а общие таможенные правила могут сильно упростить и ускорить этот процесс.

"Сейчас продолжаются переговоры о вступлении Украины в ЕС. Мы надеемся, что она присоединится в ближайшее время. Тогда наше зерно и в целом наша продукция будет попадать на рынки по общим правилам. Польше важно, чтобы Украина была также и в НАТО", — считает Мария Пеховская.

Но в то же время аналитик отмечает, что процесс будет нелегким. Страны запада будут проводить тщательные проверки, как это было в свое время с Польшей.

"Я надеюсь, что этого не будет. Но, как показывает опыт, избежать почти невозможно. И хотя страны ЕС сейчас очень хорошо настроены, все равно стоит быть более осмотрительными", — заключает эксперт.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Efrem Lukatsky

В целом в политике не бывает вечных друзей или врагов, вечны только интересы. Во время войны Польша сильно помогла Украине и ее людям, поэтому строить крепкие и дружеские отношения с поляками нужно. Но не следует забывать и о собственных интересах, несмотря на какое-либо экономическое давление.