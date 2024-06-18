Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украинско-польские отношения — чего ждать в будущем arrow

Украинско-польские отношения — чего ждать в будущем

18 июня 2024 20:17
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Отношения Украины и Польши: что будет дальше
Польские фермеры блокируют движение во время протеста. Фото: EPA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Взаимоотношения между Украиной и Польшей за последние полгода по сути сошли на нет. В геополитической плоскости они продолжают нас поддерживать, однако камнем преткновения стали зерно и украинские перевозчики. Сейчас казалось бы ситуация немного между нашими странами улучшилась, по крайней мере, блокировки границ пока нет. Но вот надолго ли будет это затишье?

О развитии взаимоотношений между двумя странами журналисты Новини.LIVE поговорили с аналитиком Польского института международных отношений в Украине Марии Пеховской.

Читайте также:

Зерновой конфликт

Блокировка украинской границы, не пропуская зерно и гуманитарные товары, таким образом польские фермеры хотели навязать свои правила игры. Политологи видели в этом руку кремля. Сейчас создается впечатление, что все это позади. Но не стоит забывать, что для поляков собственные интересы все же выше геополитической ситуации.

"Когда началась великая война 24 февраля, Польша подставила плечо Украине. А сейчас, исходя из сложившейся ситуации, мы можем сказать, что у каждой страны свои направления и проблемы. Каждая страна преследует свои цели и выгоду. Украина пыталась прокормить мир, что ударило по экономике Польши. Поэтому каждая сторона в какой-то мере была права в конфликте", — говорит аналитика Польского института международных отношений в Украине Мария Пеховская.

аналитика Польского института международных отношений в Украине Мария Пеховская.
Аналитика Польского института международных отношений в Украине Мария Пеховская. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, эксперт отмечает, что улучшить отношения удалось и после парламентских выборов в Польше, когда на должность премьер-министра назначили Дональда Туска. Именно он, как глава правительства, пришел к согласию с митингующими. После чего на украинских границах уменьшились очереди.

Помощь беженцам

От войны, начатой Россией, в Польшу выехали 9 миллионов и до сих пор там остаются более миллиона украинских граждан. Соседняя страна во всем поддерживает людей, понимая, что Украина борется против самого кровавого врага 21 века.

"Польша заботится об украинских беженцах. Им не сокращают льготы и статус по одной простой причине — 60% этих людей работает и платит налоги в страну. Польше было бы сложно постоянно давать деньги, поэтому они остались только для людей, которые действительно в них нуждаются", — добавляет аналитика.

Мария Пеховская о помощи беженцам
Мария Пеховская о помощи беженцам. Фото: Новини.LIVE

Путь Украины в ЕС

25 июня пройдет межправительственная конференция стран ЕС. Это будет официальным началом переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Для Польши стратегически важно, чтобы наша страна присоединилась к "европейской семье". Значительное количество импорта и экспорта проходит через польско-украинскую границу, а общие таможенные правила могут сильно упростить и ускорить этот процесс.

"Сейчас продолжаются переговоры о вступлении Украины в ЕС. Мы надеемся, что она присоединится в ближайшее время. Тогда наше зерно и в целом наша продукция будет попадать на рынки по общим правилам. Польше важно, чтобы Украина была также и в НАТО", — считает Мария Пеховская.

Но в то же время аналитик отмечает, что процесс будет нелегким. Страны запада будут проводить тщательные проверки, как это было в свое время с Польшей.

"Я надеюсь, что этого не будет. Но, как показывает опыт, избежать почти невозможно. И хотя страны ЕС сейчас очень хорошо настроены, все равно стоит быть более осмотрительными", — заключает эксперт.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Efrem Lukatsky

В целом в политике не бывает вечных друзей или врагов, вечны только интересы. Во время войны Польша сильно помогла Украине и ее людям, поэтому строить крепкие и дружеские отношения с поляками нужно. Но не следует забывать и о собственных интересах, несмотря на какое-либо экономическое давление.

политики
экономика
Польша
война в Украине
война
Украина
Одесса
Одесская область
граница
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор