Відносини України та Польщі: що буде далі

Польські фермери блокують рух під час протесту. Фото: EPA

Взаємини між Україною та Польщею за останні пів року по суті зійшли нанівець. У геополітичній площині вони продовжують підтримувати нас, проте каменем спотикання стало зерно та українські перевізники. Зараз здавалося б ситуація трохи між нашими країнами покращилася принаймні блокування кордонів поки що немає. Але ось чи надовго буде це затишшя?

Про розвиток взаємовідносин між двома країнами журналісти Новини.LIVE поговорили з аналітикинею Польського інституту міжнародних відносин в Україні Марії Пєховської.

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Зерновий конфлікт

Блокування українського кордону, не пропускаючи зерно та гуманітарні товари — таким чином польські фермери хотіли нав'язати свої правила гри. Політологи бачили в цьому руку кремля. Зараз складається враження, що все це позаду. Але не варто забувати що для поляків власні інтереси все ж таки вищі за геополітичну ситуацію.

"Коли почалася велика війна 24 лютого, Польща підставила плече Україні. А зараз, виходячи з ситуації, яка склалася, ми можемо сказати, що в кожної країни свої напрямки та проблеми. Кожна країна переслідує свої цілі та вигоду. Україна намагалася прогодувати світ, що вдарило по економіці Польщі. Тож кожна сторона певною мірою мала рацію у конфлікті", — каже аналітикиня Польського інституту міжнародних відносин в Україні Марія Пєховська.

Аналітикиня Польського інституту міжнародних відносин в Україні Марія Пєховська. Фото: Новини.LIVE

Крім того, експертка наголошує, що покращити відносини вдалося й після парламентських виборів у Польщі, коли на посаду прем'єр-міністра призначили Дональда Туска. Саме він, як голова уряду, дійшов згоди з мітингувальниками. Після чого на українських кордонах поменшали черги.

Допомога біженцям

Від війни, яку розпочала Росія, до Польщі виїхали 9 мільйонів та досі там залишаються понад мільйон українських громадян. Сусідня країна в усьому підтримує людей, адже розуміє, що Україна бореться проти найкривавішого ворога 21 століття.

"Польща піклується про українських біженців. Їм не скорочують пільги та статус з однієї простої причини — 60% цих людей працює та сплачує податки в країну. Польщі було б складно постійно давати гроші, тож вони залишилися лише для людей, які дійсно їх потребують", — додає аналітикиня.

Марія Пєховська про допомогу біженцям. Фото: Новини.LIVE

Шлях України до ЄС

25 червня відбудеться міжурядова конференція країн ЄС. Це буде офіційним початком переговорів про вступ України до Європейського союзу. Для Польщі стратегічно важливо, аби наша країна доєдналася до "європейської сімʼї". Значна кількість імпорту та експорту проходить через польсько-український кордон, а спільні митні правила можуть сильно спростити та прискорити цей процес.

"Зараз тривають перемовини щодо вступу України до ЄС. Ми сподіваємося, що вона долучиться найближчим часом. Тоді наше зерно і загалом наша продукція буде потрапляти на ринки за спільними правилами. Польщі важливо, щоб Україна була також і в НАТО", — вважає Марія Пєховська.

Але водночас аналітикиня зазначає, що процес буде нелегким. Країни заходу проводитимуть ретельні перевірки, як це було свого часу з Польщею.

"Я маю надію, що цього не буде. Але, як показує досвід, уникнути майже неможливо. І хоча країни ЄС зараз дуже гарно налаштовані, все одно варто бути обачнішими", — підсумовує експертка.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент України Володимир Зеленський Володимир Зеленський та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Efrem Lukatsky

Загалом у політиці не буває вічних друзів чи ворогів, вічними є лише інтереси. У часи війни Польща сильно допомогла Україні та її людям, тож будувати міцні й дружні відносини з поляками потрібно. Але не слід забувати й про власні інтереси попри будь-який економічний тиск.