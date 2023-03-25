Украинцам объяснили, почему "Час Земли" может быть вредным для энергосистемы

Энергетики советуют не выключать свет

Хотя "Час Земли" — это хорошая инициатива, призванная привлечь внимание к проблеме изменения климата, массовое отключение света в определенное время может быть вредным для энергосистемы. Если эта акция будет поддержана многими людьми, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах.

Об этом сообщают в НЭК "Укрэнерго".

"Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко отключать работающие энергоблоки. Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов россии. Резкое исключение, а затем включение — когда "Час Земли" завершится — это лишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы", — говорится в сообщении.

Наиболее полезным вкладом для Земли и энергосистемы является ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы. Каждый может внести свой вклад в сохранение природы и надежность работы энергосистемы, не дожидаясь одноразовой акции, разумно пользуясь электроэнергией: не включая одновременно много мощных приборов и перенося потребление мощной бытовой техники на ночные часы.

Что известно об акции "Час Земли"

"Час Земли" — это ежегодная мировая акция, во время которой люди по всему миру в течение часа выключают свет и другие электроприборы с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата и влиянию человеческой деятельности на окружающую среду. Акция проводится в последнюю субботу марта и обычно начинается в 20:30 по местному времени.

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы страны по состоянию на конец марта 2023 года. Отмечают, что фиксируют снижение энергопотребления, однако ситуация с энергобалансом остается еще шаткой.