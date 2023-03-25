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Українцям пояснили, чому "Година Землі" може бути шкідливою для енергосистеми

25 березня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Енергетики радять не вимикати світло
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Хоча "Година Землі" — це гарна ініціатива, яка має на меті привернути увагу до проблеми зміни клімату, масове вимкнення світла в певний час може бути шкідливим для енергосистеми. Якщо цю акцію підтримає багато людей,  особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах.

Про це повідомляють в НЕК "Укренерго"

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"Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення  — коли "Година Землі" завершиться — це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми", — йдеться в повідомленні.  

Найбільш корисним внеском для Землі та енергосистеми є щоденне ощадливе використання електроенергії в пікові ранкові та вечірні години. Кожен може зробити свій внесок у збереження природи та надійність роботи енергосистеми, не чекаючи на одноразову акцію, розумно користуючись електроенергією: не вмикаючи одночасно багато потужних приладів і переносячи споживання потужної побутової техніки на нічні години.

Що відомо про акцію "Година Землі"

"Година Землі" — це щорічна світова акція, під час якої люди по всьому світу протягом години вимикають світло та інші електроприлади з метою привернути увагу до проблеми зміни клімату та впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Акція проводиться в останню суботу березня і зазвичай починається о 20:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.

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