Українцям пояснили, чому "Година Землі" може бути шкідливою для енергосистеми
Хоча "Година Землі" — це гарна ініціатива, яка має на меті привернути увагу до проблеми зміни клімату, масове вимкнення світла в певний час може бути шкідливим для енергосистеми. Якщо цю акцію підтримає багато людей, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах.
Про це повідомляють в НЕК "Укренерго".
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"Для забезпечення балансу енергосистеми диспетчер буде змушений різко відключати працюючі енергоблоки. Це погано навіть в мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів росії. Різке виключення, а потім включення — коли "Година Землі" завершиться — це зайве навантаження, яке не на користь надійності енергосистеми", — йдеться в повідомленні.
Найбільш корисним внеском для Землі та енергосистеми є щоденне ощадливе використання електроенергії в пікові ранкові та вечірні години. Кожен може зробити свій внесок у збереження природи та надійність роботи енергосистеми, не чекаючи на одноразову акцію, розумно користуючись електроенергією: не вмикаючи одночасно багато потужних приладів і переносячи споживання потужної побутової техніки на нічні години.
Що відомо про акцію "Година Землі"
"Година Землі" — це щорічна світова акція, під час якої люди по всьому світу протягом години вимикають світло та інші електроприлади з метою привернути увагу до проблеми зміни клімату та впливу людської діяльності на навколишнє середовище. Акція проводиться в останню суботу березня і зазвичай починається о 20:30 за місцевим часом.
Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" оцінили стан енергосистеми країни станом на кінець березня 2023 року. Зазначають, що фіксують зниження енергоспоживання, однак ситуація з енергобалансом залишається ще хиткою.