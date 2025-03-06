Возвращение украинцев - сколько планируют выделить на это денег

Люди на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Правительство выделило более 150 млн гривен новому министерству национального единства на поддержку и возвращение беженцев из-за рубежа. Вот только четкого плана, на что именно пойдут эти деньги, пока нет. Между тем в обществе эта новость вызвала множество вопросов. Насколько актуально сегодня выделять такие суммы на возвращение украинцев, а также на помощь нашим соотечественникам, которые находятся за границей в период активных боевых действий?

Журналисты Новини.LIVE пообщались с председателем правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Анатолием Бойко, чтобы узнать его мнение по этому вопросу.

Читайте также:

Изменения в Украине

Сегодня порядка 7 миллионов украинцев находятся за пределами страны, спасаясь от войны. По некоторым данным, еще 3 миллиона выехали на заработки. Таким образом, нам предстоит вернуть в общей сумме около 10 миллионов человек. Это не только рабочие руки, но и отчисления в бюджеты разных уровней, покупки в магазинах и услуги. Именно так мы можем самостоятельно поднять свою экономику. Но эксперты обращают внимание на то, что все не так просто, необходимо создать условия.

"Нужно, чтобы государство демонстрировало адекватную политику в отношении своих граждан, а этого на сегодня нет. В самой Украине следует создать такие условия жизни, чтобы экономика развивалась, люди могли здесь нормально себя чувствовать — и тогда наши сограждане вернутся без дополнительных финансовых вливаний. В то же время если ничего не изменится, то хоть 150 миллиардов вкладывай — результата не будет", — отметил Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. Фото: Новини.LIVE

Также необходимо обратить внимание на работу профильных ведомств, таких как министерства здравоохранения, экономики, образования, социальной политики — если все они станут ближе к людям и покажут свою лояльность, то украинцы сами захотят приехать домой.

Помощь без посредников

Сегодня каждая гривна из государственного бюджета должна расходоваться с максимальной эффективностью. Поддерживать украинцев и помогать им можно напрямую, а не через посредника в виде министерства.

"У нас и так есть программы социальной поддержки украинцев. С точки зрения этих программ, что мы здесь в Украине, что наши граждане за рубежом — мы одинаковые граждане Украины. Я вообще не понимаю, зачем нужна отдельная линия финансирования, тем более в размере 150 миллионов. Эти же средства можно через "Дію" или другие инструменты направить на поддержку любых украинцев, независимо от их местонахождения", — отмечает Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека и журналист Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Принудительное возвращение

Есть мнение, что украинцев необходимо возвращать любимы способами — вплоть до принуждения. Однако будет ли от этого результат для страны, ведь так или иначе если человек уже адаптировался к новым реалиям, ему придется начинать все сначала.

"Я считаю, что принудительно возвращать — точно нет. Даже Советский Союз этого не делал. Это выбор каждого человека. В первую очередь государство должно заботиться обо всех своих гражданах. Не надо придумывать ничего искусственного или создавать какие-то ограничения, которые мешают людям жить и здесь, и там. А кто не захочет — ничего не изменит их решения", — отметил Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. Фото: Новини.LIVE

Государство должно создать условия для проживания иначе мы будем иметь только еще больше проблем. Сегодня мы не знаем, что делать с огромным количеством людей с временно оккупированных территорий, а также теми, кто остался без крыши над головой из-за уничтоженного дома. Кредиты на льготных условиях им не предоставляют, а выплачиваемая помощь оставляет желать лучшего.

"Идеальной ситуацией были бы программы поддержки для тех, кто возвращается: жилье, поиск работы, государственные кредиты на открытие бизнеса или переквалификацию. Это могло бы принести пользу. Однако эффективность таких инициатив сомнительна, поэтому подобные расходы в военное время не выглядят целесообразными", — подытожил эксперт.

Анатолий Бойко, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, выделяемых 150 миллионов не хватит для запуска каких-то крупных и необходимых проектов для возвращения украинцев домой. Каких-то существенных шагов со стороны правительства по улучшению ситуации внутри страны тоже не намечается. В результате говорить о том, что в ближайшее время наши граждане вернутся на родину, увы, не приходится.

Ранее мы писали о выезде за границу лиц с инвалидностью и о том, что на границе растут очереди.