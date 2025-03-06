Повернення українців - скільки планують виділити на це грошей

Люди на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Уряд виділив понад 150 млн гривень новому міністерству національної єдності на підтримку і повернення біженців з-за кордону. От тільки чіткого плану, на що саме підуть ці гроші, поки що немає. Тим часом у суспільстві ця новина викликала безліч запитань. Наскільки актуально сьогодні виділяти такі суми на повернення українців, а також на допомогу нашим співвітчизникам, які перебувають за кордоном у період активних бойових дій?

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з головою правління Української Гельсінської спілки з прав людини Анатолієм Бойком, щоб дізнатися його думку з цього питання.

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Зміни в Україні

Сьогодні близько 7 мільйонів українців перебувають за межами країни, рятуючись від війни. За деякими даними, ще 3 мільйони виїхали на заробітки. Таким чином, нам належить повернути загалом близько 10 мільйонів осіб. Це не тільки робочі руки, а й відрахування до бюджетів різних рівнів, покупки в магазинах і послуги. Саме так ми можемо самостійно підняти свою економіку. Але експерти звертають увагу на те, що все не так просто, необхідно створити умови.

"Потрібно, щоб держава демонструвала адекватну політику щодо своїх громадян, а цього на сьогодні немає. У самій Україні слід створити такі умови життя, щоб економіка розвивалася, люди могли тут нормально почуватися — і тоді наші співгромадяни повернуться без додаткових фінансових вливань. Водночас якщо нічого не зміниться, то хоч 150 мільярдів вкладай — результату не буде", — зазначив Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини. Фото: Новини.LIVE

Так само необхідно звернути увагу на роботу профільних відомств, як-от міністерства охорони здоров'я, економіки, освіти, соціальної політики — якщо всі вони стануть ближчими до людей і покажуть свою лояльність, то українці самі захочуть приїхати додому.

Допомога без посередників

Сьогодні кожна гривня з державного бюджету має витрачатися з максимальною ефективністю. Підтримувати українців і допомагати їм можна напряму, а не через посередника у вигляді міністерства.

"У нас і так є програми соціальної підтримки українців. З точки зору цих програм, що ми тут в Україні, що наші громадяни за кордоном — ми однакові громадяни України. Я взагалі не розумію, навіщо потрібна окрема лінія фінансування, тим більше в розмірі 150 мільйонів. Ці ж кошти можна через "Дію" чи інші інструменти спрямувати на підтримку будь-яких українців, незалежно від їхнього місцезнаходження", — зазначає Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини та журналіст Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Примусове повернення

Є думка, що українців необхідно повертати будь-якими способами — аж до примусу. Однак чи буде від цього результат для країни, адже так чи інакше якщо людина вже адаптувалася до нових реалій, їй доведеться починати все спочатку.

"Я вважаю, що примусово повертати — точно ні. Навіть Радянський Союз цього не робив. Це вибір кожної людини. Насамперед держава має дбати про всіх своїх громадян. Не треба вигадувати нічого штучного чи створювати якісь обмеження, які заважають людям жити і тут, і там. А хто не захоче, нічого не змінить їхнього рішення", — зазначив Анатолій Бойко.

Анатолій Бойко, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини. Фото: Новини.LIVE

Держава повинна створити умови для проживання, інакше ми матимемо тільки ще більше проблем. Сьогодні ми не знаємо, що робити з величезною кількістю людей з тимчасово окупованих територій, а також тими, хто залишився без даху над головою через знищений будинок. Кредити на пільгових умовах їм не надають, а виплачувана допомога залишає бажати кращого.

"Ідеальною ситуацією були б програми підтримки для тих, хто повертається: житло, пошук роботи, державні кредити на відкриття бізнесу або перекваліфікацію. Це могло б принести користь. Однак ефективність таких ініціатив сумнівна, тому подібні витрати у воєнний час не виглядають доцільними", — підсумував експерт.

Анатолій Бойко, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, 150 мільйонів, що виділяються, не вистачить для запуску якихось великих і необхідних проєктів для повернення українців додому. Якихось істотних кроків із боку уряду щодо поліпшення ситуації всередині країни теж не намічається. У результаті говорити про те, що найближчим часом наші громадяни повернуться на батьківщину, на жаль, не доводиться.

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