В Одессе может резко подорожать гречка

Гречка на столе. Фото: bubochka.ua

В следующем году гречка может подняться в цене на 20-25%. Поэтому украинцам стоит заранее запастись любимым продуктом. Так же вырастет стоимость других основных продуктов питания.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Киев" доктор социальной экономики Зиновий Свереда.

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По словам эксперта, к концу этого года показатели инфляции вырастут до 9,7%. Это приведет к существенному удорожанию продуктов, в частности, гречихи.

"В среднем гречка увеличится на 20-25%, как и любые виды продуктов. Сейчас самое важное можно больше закупать не по килограмму, а по 10 килограммов", — заявил Зиновий Свереда.

Экономист напомнил, что зимой и в начале весны продукты всегда дорожают. В Украине кроме того, на ситуацию влияет высокая инфляция, война и нехватка мужчин на производстве.

Также Зиновий Свереда отметил, что удешевления продуктов ожидать не стоит.

Напомним, ранее мы сообщали, какие овощи подорожали с начала зимы. Также эксперт назвал причину роста цен на продукты для оливье.