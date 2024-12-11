В Одесі може різко здорожчати гречка

Гречка на столі. Фото: bubochka.ua

Наступного року гречка може зрости в ціні на 20-25%. Тому українцям варто завчасно запастися улюбленим продуктом. Так само зросте вартість інших основних продуктів харчування.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Київ" доктор соціальної економіки Зиновій Свереда.

Читайте також:

Невтішний прогноз

За словами експерта, до кінця цього року показники інфляції виростуть до 9,7%. Це призведе до суттєвого подорожчання продуктів, зокрема, гречки.

"В середньому гречка збільшиться на 20-25%, як і будь-які види продуктів. Зараз найважливіше можна більше закупляти не по кілограму, а по 10 кілограмів", — заявив Зиновій Свереда.

Економіст нагадав, що взимку і на початку весни продукти завжди дорожчають. В Україні, крім того, на ситуацію впливає висока інфляція, війна й брак чоловіків на виробництві.

Також Зиновій Свереда відзначив, що здешевлення продуктів очікувати не варто.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які овочі подорожчали з початку зими. Також експерт назвав причину зростання цін на продукти для олів'є.