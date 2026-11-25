Керченский мост после удара. Фото: Exilenova+/Telegram

Повреждение Керченского моста создало для российского флота новые проблемы в Чёрном море. Движение через Керченский пролив фактически остановилось, а возможности для маневрирования оккупантов стали еще меньше. В то же время Россия продолжает использовать подводные лодки для ракетных ударов по Украине.

О ситуации с российским флотом и последствиях повреждения моста в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает Новости.LIVE.

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Движение через Керченский пролив

Повреждение автомобильной части Керченского моста и железнодорожного сообщения осложнило ситуацию для россиян. Сейчас движение через пролив фактически невозможно. Для возобновления судоходства необходимо выполнить значительный объем работ, которые могут затянуться на длительное время.

Дополнительным препятствием остается штормовая погода. Кроме того, проведение ремонтных работ в этой акватории опасно из-за боевых действий. Дмитрий Плетенчук пояснил, что быстро решить эту проблему оккупантам не удастся.

"Что касается движения через пролив, через Керченский канал, то здесь пока это невозможно, потому что пролив фактически завален. Тот объем работ, который необходимо выполнить, и к тому же штормовая погода — быстро это сделать вряд ли получится. Это большой объем работ, их впервые за долгое время планируют, как правило. И их реализация тоже может оказаться непростой", — отметил Плетенчук.

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Что касается железнодорожного сообщения, то информацию о его работе ещё нужно проверить. По предварительным данным, определённое движение поездов сохраняется, но оно ограничено. Такие ограничения существовали и до последних повреждений из-за предыдущих ударов по мосту.

Подводные лодки

Российские подводные лодки впервые за полгода вышли из бухты Новороссийска в открытое море для нанесения ракетных ударов по Украине. Это связано с особенностями использования такого вооружения: в отличие от надводных кораблей, подводные лодки не могут запускать ракеты непосредственно из гавани. Для этого им необходимо выйти в море и погрузиться под воду.

Возобновление атак подводных лодок увеличивает количество ракет, которые Россия может применить во время обстрелов. В то же время существенно изменить ситуацию на поле боя это не способно. По оценке Дмитрия Плетенчука, украинская противовоздушная оборона уничтожает более 90% таких ракет.

"На самом деле в первую очередь это влияет на количественный показатель, касающийся непосредственно того количества ракет, которые они могут запустить. Сказать, что это качественно меняет ситуацию? Нет. Конечно, это создает дополнительную нагрузку на противовоздушную оборону Украины. Что касается эффективности этих средств поражения, то для россиян ситуация становится все более сложной, потому что подавляющее большинство — это 90 с лишним процентов этих ракет — все же уничтожается", — добавил представитель ВМС.

Полугодовой перерыв в использовании подводных лодок связан с опасностью выхода в открытое море. Там российские корабли могут столкнуться с украинскими беспилотными морскими комплексами и ракетами. Однако Россия вынуждена периодически задействовать подводный флот, в частности для оправдания расходов на его содержание.

"Выйти в море — значит столкнуться с нашими беспилотными комплексами, нашими ракетами. И, соответственно, желания этого у них нет. Хотя, с другой стороны, им нужно как-то оправдывать своё существование, оправдывать огромные объёмы бюджетных средств, которые Российская Федерация должна тратить на содержание этого флота", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Положение российского флота

Повреждение Керченского моста и фактическая блокировка пролива еще больше ограничили возможности российских военных кораблей. Если раньше у оккупантов была хотя бы какая-то альтернатива для безопасного вывода флота из акватории, то теперь и этот вариант стал недоступным.

По словам Дмитрия Плетенчука, российский флот оказался в гораздо более сложном положении. Теперь его деятельность в основном сосредоточена на сохранении собственных сил и защите мест базирования.

"Уменьшилось количество вариантов дальнейшего развития событий. Именно из-за перекрытия Керченского пролива. Если раньше, в принципе, была хоть какая-то альтернатива, позволяющая безопасно вывести флот из акватории, то сейчас и она уже отсутствует", — рассказал представитель Военно-морских сил.

Основной задачей россиян остается удержание кораблей в относительной безопасности. Для этого они меняют места стоянки и усиливают охрану военных объектов. Возможностей для активных действий и маневрирования у оккупантов становится всё меньше.

"Фактически вся их деятельность сводится к банальному выживанию в тех условиях, в которых они оказались. Особенно маневрировать некуда. Постоянная смена места стоянки, комплекс мер по охране и обороне этого объекта. И это пока вся деятельность, которую они могут себе позволить", — подытожил Плетенчук.

Как сообщалось ранее, российские войска продолжают атаковать Одесскую область с воздуха и моря, пытаясь нанести ущерб портовой инфраструктуре и гражданскому судоходству. Украина усиливает защиту побережья и одновременно наносит удары по военным объектам РФ. Последние атаки показали, что российские корабли и порты также остаются уязвимыми.

Также стоит отметить, что российские военные корабли несколько месяцев избегали выхода в Черное море. Оккупанты держат основные силы в Новороссийске, а их авиация продолжает патрулировать акваторию. В то же время ремонтные базы в оккупированном Крыму фактически не могут полноценно работать из-за угрозы украинских ударов.