Керченський міст після удару. Фото: Exilenova+/Telegram

Пошкодження Керченського мосту створило для російського флоту нові проблеми в Чорному морі. Рух через Керченську протоку фактично зупинився, а можливості для маневрування окупантів стали ще меншими. Водночас Росія продовжує використовувати підводні човни для ракетних ударів по Україні.

Про ситуацію з російським флотом та наслідки пошкодження мосту в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

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Рух через Керченську протоку

Пошкодження автомобільної частини Керченського мосту та залізничного сполучення ускладнило ситуацію для росіян. Наразі рух через протоку фактично неможливий. Для відновлення судноплавства потрібно виконати значний обсяг робіт, які можуть затягнутися на тривалий час.

Додатковою перешкодою залишається штормова погода. Крім того, проведення ремонтних робіт у цій акваторії небезпечне через бойові дії. Дмитро Плетенчук пояснив, що швидко розв'язати цю проблему окупантам не вдасться.

"Що стосується руху через протоку, через Керченський канал, то тут наразі це неможливо, тому що протока фактично завалена. Той обсяг робіт, який треба реалізувати, і додатково штормова погода — швидко це зробити навряд чи вийде. Це великий обсяг робіт, їх уперше за тривалий час планують, як правило. І реалізація їх теж може бути непростою", — зазначив Плетенчук.

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Щодо залізничного сполучення, то інформацію про його роботу ще потрібно перевірити. За попередніми даними, певний рух поїздів зберігається, але він обмежений. Такі обмеження існували й до останніх пошкоджень через попередні удари по мосту.

Підводні човни

Російські підводні човни вперше за пів року вийшли з бухти Новоросійська у відкрите море для ракетних ударів по Україні. Це пов'язано з особливостями використання такого озброєння: на відміну від надводних кораблів, субмарини не можуть запускати ракети безпосередньо з гавані. Для цього їм необхідно вийти в море та зануритися під воду.

Повернення підводних човнів до атак збільшує кількість ракет, які Росія може застосувати під час обстрілів. Водночас суттєво змінити ситуацію на полі бою це не здатне. За оцінкою Дмитра Плетенчука, українська протиповітряна оборона знищує понад 90% таких ракет.

"Насправді в першу чергу це впливає на кількісний показник щодо безпосередньо тієї кількості ракет, які вони можуть запустити. Сказати, що це якісно змінює ситуацію? Ні. Звісно, це більше навантажує протиповітряну оборону України. Щодо ефективності цих засобів ураження, дедалі складнішою є для росіян ситуація, тому що переважна більшість — це 90 плюс відсотків цих ракет — все ж таки знищується", — додав речник ВМС.

Піврічна перерва у використанні субмарин пов'язана з небезпекою виходу у відкрите море. Там на російські кораблі можуть чекати українські безекіпажні морські комплекси та ракети. Однак Росія змушена періодично залучати підводний флот, зокрема для виправдання витрат на його утримання.

"Вийти в море — це зустрітися з нашими безекіпажними комплексами, нашими ракетами. І, відповідно, бажання такого вони не мають. Хоча, з іншого боку, їм треба якось виправдовувати своє існування, виправдовувати величезні обсяги бюджетних коштів, які Російська Федерація має витрачати на утримання цього флоту", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Становище російського флоту

Пошкодження Керченського мосту та фактичне блокування протоки ще більше обмежили можливості російських військових кораблів. Якщо раніше окупанти мали хоча б певну альтернативу для безпечного виведення флоту з акваторії, то тепер і цей варіант став недоступним.

За словами Дмитра Плетенчука, російський флот опинився у значно складнішому становищі. Тепер його діяльність переважно зосереджена на збереженні власних сил та захисті місць базування.

"Зменшилася кількість варіантів подальшого розвитку подій. Якраз через перекриття Керченської протоки. Якщо раніше, в принципі, була хоч якась альтернатива щодо можливості безпечно вивезти флот з акваторії, наразі і вона вже відсутня", — розповів речник Військово-морських сил.

Основним завданням росіян залишається утримання кораблів у відносній безпеці. Для цього вони змінюють місця стоянки та посилюють охорону військових об'єктів. Можливостей для активних дій і маневрування в окупантів стає дедалі менше.

"Фактично вся їхня діяльність зводиться до банального виживання в тих умовах, в яких вони опинилися. Особливо маневрувати нема куди. Постійна зміна місця стоянки, комплекс заходів щодо охорони й оборони цього об'єкта. І це наразі вся діяльність, яку вони можуть дозволити собі здійснювати", — підсумував Плетенчук.

Як повідомляли раніше, російські війська продовжують атакувати Одещину з повітря та моря, намагаючись завдати шкоди портовій інфраструктурі й цивільному судноплавству. Україна посилює захист узбережжя та водночас завдає ударів по військових об’єктах РФ. Останні атаки показали, що російські кораблі та порти також залишаються вразливими.

Також варто зазначити, що російські військові кораблі кілька місяців уникали виходу в Чорне море. Окупанти тримають основні сили в Новоросійську, а їхня авіація продовжує патрулювати акваторію. Водночас ремонтні бази в окупованому Криму фактично не можуть повноцінно працювати через загрозу українських ударів.