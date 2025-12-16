Видео
Главная Одесса Уничтожение подводной лодки в Черном море — угроза для Одесчины

Уничтожение подводной лодки в Черном море — угроза для Одесчины

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:55
СБУ поразила подводную лодку РФ в Новороссийске - что известно
Подводная лодка РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

СБУ провели спецоперацию в порту Новороссийска. Подводные дроны поразили российскую подводную лодку с носителями ракет "Калибр". Субмарина получила критические повреждения и выведена из строя. Это существенно уменьшает возможности врага для ракетных ударов.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Уничтожение лодки РФ

В порту Новороссийска подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали дизель-электрическую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО - Kilo). На борту находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которыми рф бьет по Украине. Операцию провели совместно 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. По оценкам, стоимость такой субмарины - около 400 млн долларов США, а с учетом санкций строительство новой может достигать 500 млн. Взорванная лодка вынужденно стояла в Новороссийске после того, как надводные морские дроны "Sea Baby" вытеснили корабли и субмарины рф из Севастопольской бухты в оккупированном Крыму. Класс "Варшавянка" также известен как "Черная дыра" - из-за малозаметности для сонаров. Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук подтвердил взаимодействие сил и отметил, что это уже не первая потеря РФ.

"Они идут на сомнительный рекорд — уже две подводные лодки потеряны. Мы сделаем все возможное, чтобы этот счет увеличивался", — сказал он.

По словам Плетенчука, до полномасштабного вторжения у Черноморского флота РФ было шесть таких субмарин. Две остались вне Черного моря, еще две уже потеряны. Это заметно снижает возможность применения "Калибров", ведь подводные лодки — сложные в обслуживании и уязвимые во время ремонта.

"Подводная лодка — это объект, который поразить труднее всего, ведь его главное преимущество — скрытность. Если уж такие средства применены, то именно против цели, которая этого больше всего заслуживает", — отметил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что дроны СБУ ударили по нефтедобывающим платформам России. Также мы писали, что из-за атаки остановилась добыча нефти в Каспийском море.

СБУ Одесса корабль Одесская область Новости Одессы Новоросийск порт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
