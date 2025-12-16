Відео
Головна Одеса Знищення підводного човна у Чорному морі — загроза для Одещини

Знищення підводного човна у Чорному морі — загроза для Одещини

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:55
СБУ уразила підводний човен РФ у Новоросійську - що відомо
Підводний човен РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

СБУ провели спецоперацію в порту Новоросійська. Підводні дрони уразили російський підводний човен із носіями ракет "Калібр". Субмарина зазнала критичних пошкоджень і виведена з ладу. Це суттєво зменшує можливості ворога для ракетних ударів.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Знищення човна РФ

У порту Новоросійська підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали дизель-електричний підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО — Kilo). На борту перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", якими рф б’є по Україні. Операцію провели спільно 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України. За оцінками, вартість такої субмарини — близько 400 млн доларів США, а з урахуванням санкцій будівництво нової може сягати 500 млн. Підірваний човен вимушено стояв у Новоросійську після того, як надводні морські дрони "Sea Baby" витіснили кораблі та субмарини рф із Севастопольської бухти в окупованому Криму. Клас "Варшавянка" також відомий як "Чорна діра" — через малопомітність для сонарів. Речник ВМС Дмитро Плетенчук підтвердив взаємодію сил і наголосив, що це вже не перша втрата РФ.

"Вони йдуть на сумнівний рекорд — уже два підводних човни втрачено. Ми зробимо все можливе, щоб цей рахунок збільшувався", — сказав він.

За словами Плетенчука, до повномасштабного вторгнення у Чорноморського флоту РФ було шість таких субмарин. Дві залишилися поза Чорним морем, ще дві вже втрачено. Це помітно знижує можливість застосування "Калібрів", адже підводні човни — складні в обслуговуванні та вразливі під час ремонту.

"Підводний човен — це об’єкт, який уразити найважче, адже його головна перевага — скритність. Якщо вже такі засоби застосовано, то саме проти цілі, яка на це найбільше заслуговує", — зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що дрони СБУ вдарили по нафтовидобувних платформах Росії. Також ми писали, що через атаку зупинився видобуток нафти у Каспійському морі.

СБУ Одеса корабель Одеська область Новини Одеси Новоросійськ порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
