Обстрел Одессы 12 февраля: взрывы, пожары и повреждения

Дом после атаки после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 12 февраля Одесса пережила массированный обстрел ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и рынок. Горожане пережили мощные взрывы и пожары, повреждено жилье. Люди спасались в коридорах, укрытиях и просто ждали, пока все стихнет.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и узнали, как одесситы пережили эту страшную ночь.

Реклама

Читайте также:

Бьют по гражданским

Юрий Савелович живет в коммунальной квартире вместе с 87-летней соседкой. Свет выключили еще вечером, поэтому о воздушной тревоге они не знали — телевизор не работал. Первый взрыв прогремел около часа ночи, после чего они выбежали в коридор и прятались у стены. Соседка впоследствии побежала к сыну, а мужу сказали, что квартира непригодна для проживания.

"Очень тяжело это все переживать. Хуже всего — что бьют по мирным людям, по старым и беззащитным", — говорит он.

Юрий Савелович о пережитом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Поврежденное авто и дом. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Канонада взрывов

Раиса вспоминает, что первый взрыв был особенно сильным и напугал всех вокруг. Затем удары последовали один за другим, образовав настоящую канонаду. По ее словам, взрывов было больше десяти, и с каждым становилось страшнее. Женщина отмечает, что укрытие с несколькими стенами действительно спасло.

"Первый взрыв был просто кошмарный, а потом — один за другим, без остановки", — рассказывает она.

Одесситка Раиса об атаке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушения в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Руслан в ту ночь был дома с женой и маленьким ребенком, которому еще нет года. После первого взрыва около 00:30 семья вышла в коридор, но даже там чувствовалась взрывная волна. Окна дрожали, а воздух буквально давил. После завершения атаки они увидели пожар в районе рынка.

"Самое главное — что все живы и здоровы. Когда думаешь, что могло произойти, становится по-настоящему жутко", — делится мужчина.

Руслан о пережитых взрывах. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенная квартира. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Удар по рынку

Валентина Александровна более 25 лет торгует на рынке и приехала утром на работу, не зная о масштабе разрушений. Увиденное стало для нее шоком. Павильоны уничтожены, вокруг следы пожара. Женщина говорит, что главное — чтобы не было погибших, ведь материальные потери можно восстановить. Она потеряла сына еще в 2015 году на войне и говорит, что это самое болезненное.

"Мы будем жить и отстраиваться. Главное — чтобы люди оставались живы", — подчеркивает она.

Валентина Александровна о последствиях. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Виктория работает продавщицей и говорит, что после атаки многие предприниматели остались без бизнеса. Для большинства это был единственный источник дохода для семей и детей. Ее павильон частично уцелел, и это дает надежду, хотя коллеги потеряли все. Несмотря на это, женщина настроена не сдаваться.

"Мы будем дальше работать и воспитывать детей. Нас это не остановит", — говорит Виктория.

Виктория о бизнесе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия пожара после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Светлана рассказывает, что от взрыва пострадал товар — сломанные зонты, весы, пластиковые контейнеры. Она еще не знает реальных убытков, потому что добраться до всего сразу невозможно. Женщина говорит, что трудно видеть разрушения. Больше всего радует, что удар произошел ночью и обошлось без жертв.

"Расчистим и снова будем работать. Жить же надо дальше", — говорит она.

Светлана об убытках. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Горы мусора. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

У Григория пострадал магазин. Там повреждена кровля и обшивка. Он приехал на место еще во время пожара, потому что понял, что взрывы были совсем рядом. Вокруг все горело, и, по его словам, только чудом огонь не уничтожил помещение полностью. Несмотря на потери, он планирует восстанавливать работу.

"Будем двигаться вперед. Люди нас ждут", — говорит Григорий.

Григорий о восстановлении. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенный магазин. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Что известно об атаке

В ночь на 12 февраля вооруженные силы РФ атаковали Одесский район ударными беспилотниками. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры и жилой сектор. Поврежден девятиэтажный дом, помещение супермаркета, более 20 легковых автомобилей, а также сгорели торговые павильоны на рынке.

Дыра в стене. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Уничтоженный рынок. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди проходят мимо разрушений. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В результате атаки пострадал 58-летний мужчина, его госпитализировали. По факту военного преступления открыто уголовное производство, на месте работают прокуроры, полиция и сотрудники СБУ.

Воронка после атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Двигатель дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что РФ продолжает атаковать столицу Украины. Этой ночью под ударом оказалась жилая и нежилая застройка Киева.

Также мы писали, что враг совершил массированную атаку на Днепр ракетами и дронами. Пострадали 4 человека. Среди них мальчик, которому нет еще и месяца.