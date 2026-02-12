Відео
Знищили ринок та квартири — фото наслідків обстрілу Одеси

Знищили ринок та квартири — фото наслідків обстрілу Одеси

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:32
Обстріл Одеси 12 лютого: вибухи, пожежі та пошкодження
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У ніч на 12 лютого Одеса пережила масований обстріл ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та ринок. Містяни пережили потужні вибухи та пожежі, пошкоджено житло. Люди рятувалися в коридорах, укриттях і просто чекали, поки все стихне.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та дізналися, як одесити пережили цю страшну ніч.

Читайте також:

Б'ють по цивільним

Юрій Савелович живе у комунальній квартирі разом із 87-річною сусідкою. Світло вимкнули ще ввечері, тому про повітряну тривогу вони не знали — телевізор не працював. Перший вибух пролунав близько першої ночі, після чого вони вибігли в коридор і ховалися біля стіни. Сусідка згодом побігла до сина, а чоловіку сказали, що квартира непридатна для проживання.

"Дуже важко це все переживати. Найгірше — що б’ють по мирних людях, по старих і беззахисних", — каже він.

Обстріл Одеси - що кажуть містяни
Юрій Савелович про пережите. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар по Одесі дронами
Пошкоджене авто та будинок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Канонада вибухів

Раїса згадує, що перший вибух був особливо сильним і налякав усіх навколо. Потім удари пішли один за одним, утворивши справжню канонаду. За її словами, вибухів було більше десяти, і з кожним ставало страшніше. Жінка зазначає, що укриття з кількома стінами дійсно врятувало.

"Перший вибух був просто кошмарний, а потім — один за одним, без зупинки", — розповідає вона.

Удар по Одесі - наслідки
Одеситка Раїса про атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Одеси 12 лютого
Руйнації в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Руслан тієї ночі був удома з дружиною та маленькою дитиною, якій ще немає року. Після першого вибуху близько 00:30 родина вийшла в коридор, але навіть там відчувалася вибухова хвиля. Вікна тремтіли, а повітря буквально тиснуло. Після завершення атаки вони побачили пожежу в районі ринку.

"Найголовніше — що всі живі й здорові. Коли думаєш, що могло статися, стає по-справжньому моторошно", — ділиться чоловік.

Окупанти атакували Одесу
Руслан про пережиті вибухи. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Атака на цивільних в Одесі
Зруйнована квартира. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Удар по ринку

Валентина Олександрівна понад 25 років торгує на ринку й приїхала вранці на роботу, не знаючи про масштаб руйнувань. Побачене стало для неї шоком. Павільйони знищені, навколо сліди пожежі. Жінка каже, що головне — аби не було загиблих, адже матеріальні втрати можна відновити. Вона втратила сина ще у 2015 році на війні й каже, що це найболючіше.

"Ми будемо жити й відбудовуватися. Головне — щоб люди залишалися живі", — наголошує вона.

Обстріл Одеси - що кажуть містяни
Валентина Олександрівна про наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар по Одесі дронами
Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вікторія працює продавчинею й каже, що після атаки багато підприємців залишилися без бізнесу. Для більшості це було єдине джерело доходу для родин і дітей. Її павільйон частково вцілів, і це дає надію, хоча колеги втратили все. Попри це, жінка налаштована не здаватися.

"Ми будемо далі працювати й виховувати дітей. Нас це не зупинить", — каже Вікторія.

Удар по Одесі - наслідки
Вікторія про бізнес. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Обстріл Одеси 12 лютого
Наслідки пожежі після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Світлана розповідає, що від вибуху постраждав товар — зламані парасолі, ваги, пластикові контейнери. Вона ще не знає реальних збитків, бо дістатися до всього одразу неможливо. Жінка каже, що важко бачити руйнування. Найбільше тішить, що удар стався вночі й обійшлося без жертв.

"Розчистимо і знову будемо працювати. Жити ж треба далі", — говорить вона.

Окупанти атакували Одесу
Світлана про збитки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Атака на цивільних в Одесі
Гори сміття. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У Григорія постраждав магазин. Там пошкоджена покрівля та обшивка. Він приїхав на місце ще під час пожежі, бо зрозумів, що вибухи були зовсім поруч. Навколо все горіло, і, за його словами, лише дивом вогонь не знищив приміщення повністю. Попри втрати, він планує відновлювати роботу.

"Будемо рухатися вперед. Люди нас чекають", — каже Григорій.

Обстріл Одеси - що кажуть містяни
Григорій про відновлення. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар по Одесі дронами
Зруйнований магазин. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

У ніч на 12 лютого збройні сили РФ атакували Одеський район ударними безпілотниками. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури та житловий сектор. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, приміщення супермаркету, понад 20 легкових автомобілів, а також згоріли торговельні павільйони на ринку.

Удар РФ по Одесі
Діра в стіні. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар РФ по Одесі
Знищений ринок. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар РФ по Одесі
Люди проходять повз руйнації. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Внаслідок атаки постраждав 58-річний чоловік, його госпіталізували. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження, на місці працюють прокурори, поліція та співробітники СБУ.

Удар по Одесі 12 лютого
Вирва після атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар по Одесі 12 лютого
Двигун дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
Удар по Одесі 12 лютого
Люди усувають наслідки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ продовжує атакувати столицю України. Цієї ночі під ударом опинилася житлова та нежитлова забудова Києва.

Також ми писали, що ворог здійснив масовану атаку на Дніпро ракетами й дронами. Постраждали 4 людини. Серед них хлопчик, якому немає ще й місяця.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
