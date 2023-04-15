Уполномоченный Совета по правам человека открыл консультационный центр в Одессе

В Одессе открылся консультационный центр уполномоченного Совета по правам человека Фото: Дмитрий Лубинец

В открывшийся в Одесской области Консультационный центр Уполномоченного жители смогут обратиться для получения разъяснений и помощи по вопросам прав человека. Особое внимание будет уделяться вопросам, связанным с детьми и военными конфликтами.

Об этом сообщил в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Консультационный центр будет разъяснять пути возвращения детей и семей с временно оккупированных территорий. Специалисты помогут в составлении заявок и предоставят необходимую информацию о процедурах и требованиях.

Получение свидетельства о рождении в условиях военного положения

Уполномоченный также будет давать консультации по получению свидетельства о рождении ребенка в условиях военного положения или легализации такого документа, если он был получен на временно оккупированной территории. Специалисты предоставят необходимую помощь и информацию о требованиях и процедурах.

Установление контактов с детьми, вывезенными за границу

Консультационный центр также будет предоставлять разъяснения и помощь в установлении контактов с детьми, вывезенными за границу одним из родителей. Специалисты помогут в составлении заявок на получение помощи детям, которые получили ранения и травмы в результате войны, и других вопросов.

Как обратиться за помощью

Обратиться в Консультационный центр Уполномоченного в Одессе:

ул. Канатная, 83, офис 103, г. Одесса, 65012 (пн. - пт. 09:00-16:00)

тел. 0800-50-17-20, 048-722-05-22, 048-722-07-22, 0668236488

Офис украинского уполномоченного по правам человека ведет ряд дел, связанных с беженцами в Европе. Известно факты сексуального насилия, а также недоразумения с социальными службами стран ЕС.