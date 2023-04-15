Уполномоченный Совета по правам человека открыл консультационный центр в Одессе
В открывшийся в Одесской области Консультационный центр Уполномоченного жители смогут обратиться для получения разъяснений и помощи по вопросам прав человека. Особое внимание будет уделяться вопросам, связанным с детьми и военными конфликтами.
Об этом сообщил в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Консультационный центр будет разъяснять пути возвращения детей и семей с временно оккупированных территорий. Специалисты помогут в составлении заявок и предоставят необходимую информацию о процедурах и требованиях.
Получение свидетельства о рождении в условиях военного положения
Уполномоченный также будет давать консультации по получению свидетельства о рождении ребенка в условиях военного положения или легализации такого документа, если он был получен на временно оккупированной территории. Специалисты предоставят необходимую помощь и информацию о требованиях и процедурах.
Установление контактов с детьми, вывезенными за границу
Консультационный центр также будет предоставлять разъяснения и помощь в установлении контактов с детьми, вывезенными за границу одним из родителей. Специалисты помогут в составлении заявок на получение помощи детям, которые получили ранения и травмы в результате войны, и других вопросов.
Как обратиться за помощью
Обратиться в Консультационный центр Уполномоченного в Одессе:
- ул. Канатная, 83, офис 103, г. Одесса, 65012 (пн. - пт. 09:00-16:00)
- тел. 0800-50-17-20, 048-722-05-22, 048-722-07-22, 0668236488
Офис украинского уполномоченного по правам человека ведет ряд дел, связанных с беженцами в Европе. Известно факты сексуального насилия, а также недоразумения с социальными службами стран ЕС.