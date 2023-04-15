Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Уполномоченный Совета по правам человека открыл консультационный центр в Одессе arrow

Уполномоченный Совета по правам человека открыл консультационный центр в Одессе

15 апреля 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уполномоченный Совета по правам человека открыл консультационный центр в Одессе
В Одессе открылся консультационный центр уполномоченного Совета по правам человека Фото: Дмитрий Лубинец
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В открывшийся в Одесской области Консультационный центр Уполномоченного жители смогут обратиться для получения разъяснений и помощи по вопросам прав человека. Особое внимание будет уделяться вопросам, связанным с детьми и военными конфликтами.

Об этом сообщил в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Консультационный центр будет разъяснять пути возвращения детей и семей с временно оккупированных территорий. Специалисты помогут в составлении заявок и предоставят необходимую информацию о процедурах и требованиях.

Получение свидетельства о рождении в условиях военного положения

Уполномоченный также будет давать консультации по получению свидетельства о рождении ребенка в условиях военного положения или легализации такого документа, если он был получен на временно оккупированной территории. Специалисты предоставят необходимую помощь и информацию о требованиях и процедурах.

Установление контактов с детьми, вывезенными за границу

Консультационный центр также будет предоставлять разъяснения и помощь в установлении контактов с детьми, вывезенными за границу одним из родителей. Специалисты помогут в составлении заявок на получение помощи детям, которые получили ранения и травмы в результате войны, и других вопросов.

Как обратиться за помощью

Обратиться в Консультационный центр Уполномоченного в Одессе:

  • ул. Канатная, 83, офис 103, г. Одесса, 65012 (пн. - пт. 09:00-16:00)
  • тел. 0800-50-17-20, 048-722-05-22, 048-722-07-22, 0668236488

Офис украинского уполномоченного по правам человека ведет ряд дел, связанных с беженцами в Европе. Известно факты сексуального насилия, а также недоразумения с социальными службами стран ЕС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB