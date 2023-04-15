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Уповноважений Ради з прав людини відкрив консультаційний центр в Одесі

15 квітня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уповноважений Ради з прав людини відкрив консультаційний центр в Одесі
В Одесі відкрився консультаційний центр уповноваженого Ради з прав людини. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Консультаційному центрі Уповноваженого, який відкрився в Одеській області, жителі зможуть звернутися для отримання роз'яснень та допомоги з питань прав людини. Особлива увага буде приділятися питанням, пов'язаним з дітьми та воєнними конфліктами.

Про це повідомив у Telegram омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Консультаційний центр надаватиме роз'яснення щодо шляхів повернення дітей та сімей з тимчасово окупованих територій. Фахівці допоможуть у складанні заявок та нададуть необхідну інформацію щодо процедур та вимог.

Отримання свідоцтва про народження в умовах воєнного стану

Уповноважений також надаватиме консультації щодо отримання свідоцтва про народження дитини в умовах воєнного стану або легалізації такого документа, якщо він був отриманий на тимчасово окупованій території. Фахівці нададуть необхідну допомогу та інформацію щодо вимог та процедур.

Встановлення контактів з дітьми, вивезеними за кордон

Консультаційний центр також надаватиме роз'яснення та допомогу у встановленні контактів з дітьми, які були вивезені за кордон одним із батьків. Фахівці допоможуть у складанні заявок на отримання допомоги дітям, які зазнали поранень і травмувань внаслідок війни, та інших питань.

Як звернутись по допомогу

Звернутися до Консультаційного центру Уповноваженого в Одесі: 

  • вул. Канатна, 83, офіс 103, м. Одеса, 65012 (пн. — пт. 09:00-16:00) 
  • тел. 0800-50-17-20, 048-722-05-22, 048-722-07-22, 0668236488 

Офіс українського уповноваженого з прав людини веде низку справ, пов’язаних із біженцями у країнах Європи. Відомо про факти сексуального насильства, а також про непорозуміння із соціальними службами країн ЄС.

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