Правительство поддержало реорганизацию ВУЗ в Николаеве и Одессе — какие изменения

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова. Фото: Укринформ

В Кабмине приняли решение об объединении высших учебных заведений. В Одессе объединили три заведения, а в Николаеве будут созданы многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга (УКРоП).

Такое решение опубликовали на сайте Министерства образования и науки Украины.

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"Решения о реорганизации ЗВО необходимы для того, чтобы повысить качество высшего образования и объективную потребность модернизировать заведения. В этом году финансирование от Всемирного банка планируем направить, в частности, и на развитие заведений высшего образования. В 2023 году успешное объединение заведений с дальнейшим существенным инвестицией осуществлено в Днепре, где создан Украинский государственный университет науки и технологии", — говорится в сообщении.

Объединение заведений в Одессе

В документе говорится, что Одесский государственный экологический университет, а также Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека, присоединят к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова.

Объединение заведений в Николаеве

Известно, что Николаевский национальный университет имени Сухомлинского объединят с Национальным университетом кораблестроения. Впоследствии из двух учреждений образуют многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга. В новом заведении будет развиваться автономный педагогический институт, усиливающий педагогическое направление в регионе.

В обоих вновь учреждениях для студентов создадут расширенные возможности выбора дисциплин. Кроме того, работники будут иметь лучшие условия для проведения исследований благодаря инвестициям в новое научно-учебное и лабораторное оборудование, запланированное уже в этом году.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали масштабной реформы образования, которую планируют запустить в этом году. По его словам, более 60% студентов должны получать разные виды государственной поддержки.