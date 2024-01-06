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Уряд підтримав реорганізацію ЗВО в Миколаєві й Одесі — які зміни

6 січня 2024 18:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Уряд підтримав реорганізацію ЗВО в Миколаєві й Одесі — які зміни
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Фото: Укрінформ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Кабміні ухвалили рішення щодо об'єднання закладів вищої освіти. В Одесі об’єднали три заклади, а в Миколаєві утворять багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Таке рішення опублікували на сайті Міністерства освіти й науки України.  

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"Рішення про реорганізацію ЗВО необхідні для того, щоб підвищити якість вищої освіти та об’єктивну потребу модернізувати заклади. Цьогоріч фінансування від Світового банку плануємо спрямувати, зокрема, і на розвиток закладів вищої освіти. У 2023 році успішне об’єднання закладів із подальшою суттєвою інвестицією здійснено в Дніпрі, де утворено Український державний університет науки і технології", — йдеться у повідомленні.

Об’єднання закладів в Одесі

В документі сказано, що Одеський державний екологічний університет, а також Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини, приєднають до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Об’єднання закладів в Миколаєві

Відомо, що Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського об’єднають із Національним університетом кораблебудування. Згодом із цих двох закладів утворять багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня. У новому закладі розвиватиметься автономний педагогічний інститут, який посилить педагогічний напрям у регіоні.

У обох новостворених закладах для студентів створять розширені можливості вибору дисциплін. Крім того, працівники матимуть кращі умови для проведення досліджень завдяки інвестиціям у нове науково-навчальне і лабораторне обладнання, які заплановано вже в цьому році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти, яку планують запустити цього року. За його словами, понад 60% студентів повинні отримувати різні види державної підтримки.

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