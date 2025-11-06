Александр Усик хочет выкупить стадион "Таврия" в Крыму

Боксер Александр Усик. Фото: usykaa/instagram

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поделился планами после освобождения Крыма. Он хочет выкупить стадион "Таврия" в Симферополе и создать там бесплатную секцию бокса для детей.

Об этом 24 каналу рассказал представитель штурмовой бригады "Ярость" Артем Джепко.

Покупка стадиона

По словам Артема Джепко, Усик поделился своими планами во время встречи с ранеными украинскими военными в госпитале. Чемпион подчеркнул, что после деоккупации полуострова стремится помочь детям Крыма развиваться дома — в свободной Украине.

"Когда мы освободим Крым, я хочу выкупить стадион "Таврия" и сделать там бесплатную секцию бокса для детей. Чтобы они могли тренироваться и расти на своей земле", — процитировал спортсмена Джепко.

Что известно о чемпионе

Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. С детства занимался футболом, но впоследствии перешел в бокс. Первые серьезные успехи пришли еще в составе молодежной сборной Украины. В 2008 году он стал чемпионом Европы среди любителей, а в 2012 получил золото на Олимпийских играх в Лондоне.

После перехода в профессиональный бокс Усик быстро завоевал мировое признание. В 2018 году он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса ведущих боксерских организаций. Впоследствии украинец перешел в супертяжелый вес, где в 2021 году победил британца Энтони Джошуа и получил титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

После перехода в профессиональный бокс Усик быстро завоевал мировое признание. В 2018 году он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса ведущих боксерских организаций. Впоследствии украинец перешел в супертяжелый вес, где в 2021 году победил британца Энтони Джошуа и получил титулы WBA, WBO, IBF и IBO.