Усик хочет купить стадион в Крыму — что известно

Усик хочет купить стадион в Крыму — что известно

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 10:30
обновлено: 11:38
Александр Усик хочет выкупить стадион "Таврия" в Крыму
Боксер Александр Усик. Фото: usykaa/instagram

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поделился планами после освобождения Крыма. Он хочет выкупить стадион "Таврия" в Симферополе и создать там бесплатную секцию бокса для детей.

Об этом 24 каналу рассказал представитель штурмовой бригады "Ярость" Артем Джепко.

Читайте также:

Покупка стадиона

По словам Артема Джепко, Усик поделился своими планами во время встречи с ранеными украинскими военными в госпитале. Чемпион подчеркнул, что после деоккупации полуострова стремится помочь детям Крыма развиваться дома — в свободной Украине.

"Когда мы освободим Крым, я хочу выкупить стадион "Таврия" и сделать там бесплатную секцию бокса для детей. Чтобы они могли тренироваться и расти на своей земле", — процитировал спортсмена Джепко.

Что известно о чемпионе

Александр Усик родился 17 января 1987 года в Симферополе. С детства занимался футболом, но впоследствии перешел в бокс. Первые серьезные успехи пришли еще в составе молодежной сборной Украины. В 2008 году он стал чемпионом Европы среди любителей, а в 2012 получил золото на Олимпийских играх в Лондоне.

После перехода в профессиональный бокс Усик быстро завоевал мировое признание. В 2018 году он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса ведущих боксерских организаций. Впоследствии украинец перешел в супертяжелый вес, где в 2021 году победил британца Энтони Джошуа и получил титулы WBA, WBO, IBF и IBO.

Напомним, мы сообщали, что украинский спортсмен Виталий Сачко впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP. Также мы писали, что Национальная сборная Украины по футболу получила новую домашнюю форму, в которой выйдут на поле в ноябре.

Автор:
Долженко Екатерина
Автор:
Долженко Екатерина
