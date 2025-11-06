Олександр Усик хоче викупити стадіон «Таврія» в Криму

Усик хоче купити стадіон у Криму — що відомо
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився планами після звільнення Криму. Він хоче викупити стадіон "Таврія" у Сімферополі та створити там безкоштовну секцію боксу для дітей.
Про це 24 каналу розповів представник штурмової бригади "Лють" Артем Джепко.
Купівля стадіону
За словами Артема Джепка, Усик поділився своїми планами під час зустрічі з пораненими українськими військовими у госпіталі. Чемпіон наголосив, що після деокупації півострова прагне допомогти дітям Криму розвиватися вдома — у вільній Україні.
"Коли ми звільнимо Крим, я хочу викупити стадіон "Таврія" і зробити там безкоштовну секцію боксу для дітей. Щоб вони могли тренуватися й рости на своїй землі", — процитував спортсмена Джепко.
Що відомо про чемпіона
Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі. З дитинства займався футболом, але згодом перейшов у бокс. Перші серйозні успіхи прийшли ще у складі молодіжної збірної України. У 2008 році він став чемпіоном Європи серед аматорів, а в 2012-му здобув золото на Олімпійських іграх у Лондоні.
Після переходу у професійний бокс Усик швидко завоював світове визнання. У 2018 році він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, об’єднавши чотири пояси провідних боксерських організацій. Згодом українець перейшов у надважку вагу, де у 2021 році переміг британця Ентоні Джошуа та здобув титули WBA, WBO, IBF і IBO.
