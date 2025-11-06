Олександр Усик хоче викупити стадіон «Таврія» в Криму

Боксер Олександр Усик. Фото: usykaa/instagram

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився планами після звільнення Криму. Він хоче викупити стадіон "Таврія" у Сімферополі та створити там безкоштовну секцію боксу для дітей.

Про це 24 каналу розповів представник штурмової бригади "Лють" Артем Джепко.

Реклама

Читайте також:

Купівля стадіону

За словами Артема Джепка, Усик поділився своїми планами під час зустрічі з пораненими українськими військовими у госпіталі. Чемпіон наголосив, що після деокупації півострова прагне допомогти дітям Криму розвиватися вдома — у вільній Україні.

"Коли ми звільнимо Крим, я хочу викупити стадіон "Таврія" і зробити там безкоштовну секцію боксу для дітей. Щоб вони могли тренуватися й рости на своїй землі", — процитував спортсмена Джепко.

Що відомо про чемпіона

Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі. З дитинства займався футболом, але згодом перейшов у бокс. Перші серйозні успіхи прийшли ще у складі молодіжної збірної України. У 2008 році він став чемпіоном Європи серед аматорів, а в 2012-му здобув золото на Олімпійських іграх у Лондоні.

Після переходу у професійний бокс Усик швидко завоював світове визнання. У 2018 році він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, об’єднавши чотири пояси провідних боксерських організацій. Згодом українець перейшов у надважку вагу, де у 2021 році переміг британця Ентоні Джошуа та здобув титули WBA, WBO, IBF і IBO.

Нагадаємо, ми повідомляли, що український спортсмен Віталій Сачко вперше в кар'єрі вийшов у чвертьфінал турніру ATP. Також ми писали, що Національна збірна України з футболу отримала нову домашню форму, в якій вийдуть на поле у листопаді.