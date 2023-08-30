Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Усложненное движение: где в Одессе сегодня ремонтируют дороги arrow

Усложненное движение: где в Одессе сегодня ремонтируют дороги

30 августа 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе сегодня ремонтируют дороги
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одесса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 30 августа, в Одессе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на дорогах города. Коммунальщики призывают водителей заранее продумать маршрут, чтобы избежать пробок.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

Читайте также:

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • просп. Гагарина, ул. Известковая — очистка коллектора;
  • площадь Мичурина — очистка лотка;
  • ул. Балковская (Буферный пруд), ул. Церковная — покос травы.

Коммунальщики в очередной раз отмечают не парковать авто возле коллекторов и очистных каналов, чтобы не усложнять восстановительные работы.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

К сведению водителей

Напомним, в Украине на законодательном уровне хотят упразднить некоторые налоги. Речь идет о предоставлении разрешения бесплатного импорта автомобилей из-за границы во время действия военного положения.

Ранее мы публиковали ТОП-5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года. Также писали о 20 подержанных автомобилях, которые можно быстро продать.

Также писали, что на дорогах Украины приступят к работе еще 50 дорожных видеокамер. Одиннадцать из таких комплексов автоматической фиксации правонарушений будут установлены в Киевской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз