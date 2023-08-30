Где в Одессе сегодня ремонтируют дороги

Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одесса

Сегодня, 30 августа, в Одессе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на дорогах города. Коммунальщики призывают водителей заранее продумать маршрут, чтобы избежать пробок.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

просп. Гагарина, ул. Известковая — очистка коллектора;

площадь Мичурина — очистка лотка;

ул. Балковская (Буферный пруд), ул. Церковная — покос травы.

Коммунальщики в очередной раз отмечают не парковать авто возле коллекторов и очистных каналов, чтобы не усложнять восстановительные работы.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

К сведению водителей

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