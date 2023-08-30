Усложненное движение: где в Одессе сегодня ремонтируют дороги
Сегодня, 30 августа, в Одессе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на дорогах города. Коммунальщики призывают водителей заранее продумать маршрут, чтобы избежать пробок.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- просп. Гагарина, ул. Известковая — очистка коллектора;
- площадь Мичурина — очистка лотка;
- ул. Балковская (Буферный пруд), ул. Церковная — покос травы.
Коммунальщики в очередной раз отмечают не парковать авто возле коллекторов и очистных каналов, чтобы не усложнять восстановительные работы.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.
К сведению водителей
Напомним, в Украине на законодательном уровне хотят упразднить некоторые налоги. Речь идет о предоставлении разрешения бесплатного импорта автомобилей из-за границы во время действия военного положения.
Ранее мы публиковали ТОП-5 самых дешевых новых электромобилей в Украине в августе 2023 года. Также писали о 20 подержанных автомобилях, которые можно быстро продать.
Также писали, что на дорогах Украины приступят к работе еще 50 дорожных видеокамер. Одиннадцать из таких комплексов автоматической фиксации правонарушений будут установлены в Киевской области.