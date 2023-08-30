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Ускладнений рух: де в Одесі сьогодні ремонтують дороги

30 серпня 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі сьогодні ремонтують дороги
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: ЖКГ Одеса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 серпня, в Одесі тривають ремонтно-відновлювальні роботи на дорогах міста. Комунальники закликають водіїв завчасно продумати маршрут, щоб уникнути заторів.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • просп. Гагаріна, вул. Вапняна — очищення колектору;
  • площа Мічуріна — очищення лотка;
  • вул. Балківська (Буферний ставок), вул. Церковна — покіс трави.

Комунальники вкотре наголошують не паркувати авто біля колекторів та очисних каналів, щоб не ускладнювати відновлювальні роботи.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.

До уваги водіїв

Нагадаємо, в Україні на законодавчому рівні хочуть скасувати деякі податки. Йдеться про надання дозволу безкоштовного імпорту автомобілів з-за кордону на час дії воєнного стану.

Раніше ми публікували ТОП-5 найдешевших нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року. Також писали про 20 вживаних авто, які можна швидко продати.

Також писали, що на дорогах України розпочнуть свою роботу ще 50 дорожніх відеокамер. Одинадцять із таких комплексів автоматичної фіксації правопорушень будуть встановлені на Київщині.

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