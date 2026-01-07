Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Успешная операция на юге — разведчики ГУР ударили в тыл врага

Успешная операция на юге — разведчики ГУР ударили в тыл врага

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 15:10
Рейд ГУР на юге Украины: плен и потери РФ
Бойцы ГУР во время рейда. Фото: скриншот из видео

На юге Украины украинские разведчики провели рискованную операцию в тылу российских войск. Бойцы зашли далеко за линию фронта и вернулись без потерь. Во время рейда они уничтожили и захватили оккупантов, а также получили важные данные о враге. Операция показала слабые места обороны РФ на южном направлении.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Реклама
Читайте также:

Рейд в тыл РФ

В декабре 2025 года диверсионно-разведывательная группа подразделения ГУР "Братство", входящего в "Спецподразделение Тимура", провела глубокий рейд на Запорожском направлении. Операция состоялась в районе Каховского водохранилища. Во время боевого выхода украинские разведчики ликвидировали двух российских военных, еще двух ранили и двух взяли в плен. После этого бойцы совершили сложный и длительный выход с пленными, преодолев около 27 километров до подконтрольной Украине территории.

Захваченные россияне предоставили разведке ценную информацию. В частности, речь шла о местах пребывания вражеских офицеров, позиции артиллерии, операторов БпЛА, районы сосредоточения личного состава, техники и складов боеприпасов.

В ГУР отмечают, что эта операция подтвердила серьезные пробелы в обороне противника. Российские войска не ожидают активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способны эффективно противодействовать таким рейдам. После завершения операции начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров подразделения "Братство" государственными и ведомственными наградами.

Напомним, в ГУР показали наземных роботов, которые заменяют людей. Также мы писали, что бойцы ГУР ликвидировали камаз с оккупантами на Кубани.

Одесса Одесская область оккупанты Новости Одессы потери оккупантов ГУР МО України
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации