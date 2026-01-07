Рейд ГУР на юге Украины: плен и потери РФ

Бойцы ГУР во время рейда. Фото: скриншот из видео

На юге Украины украинские разведчики провели рискованную операцию в тылу российских войск. Бойцы зашли далеко за линию фронта и вернулись без потерь. Во время рейда они уничтожили и захватили оккупантов, а также получили важные данные о враге. Операция показала слабые места обороны РФ на южном направлении.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Рейд в тыл РФ

В декабре 2025 года диверсионно-разведывательная группа подразделения ГУР "Братство", входящего в "Спецподразделение Тимура", провела глубокий рейд на Запорожском направлении. Операция состоялась в районе Каховского водохранилища. Во время боевого выхода украинские разведчики ликвидировали двух российских военных, еще двух ранили и двух взяли в плен. После этого бойцы совершили сложный и длительный выход с пленными, преодолев около 27 километров до подконтрольной Украине территории.

Захваченные россияне предоставили разведке ценную информацию. В частности, речь шла о местах пребывания вражеских офицеров, позиции артиллерии, операторов БпЛА, районы сосредоточения личного состава, техники и складов боеприпасов.

В ГУР отмечают, что эта операция подтвердила серьезные пробелы в обороне противника. Российские войска не ожидают активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способны эффективно противодействовать таким рейдам. После завершения операции начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров подразделения "Братство" государственными и ведомственными наградами.

