Рейд ГУР на півдні України: полон і втрати РФ

На півдні України українські розвідники провели ризиковану операцію в тилу російських військ. Бійці зайшли далеко за лінію фронту та повернулися без втрат. Під час рейду вони знищили й захопили окупантів, а також здобули важливі дані про ворога. Операція показала слабкі місця оборони РФ на південному напрямку.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Рейд у тил РФ

У грудні 2025 року диверсійно-розвідувальна група підрозділу ГУР "Братство", що входить до "Спецпідрозділу Тимура", провела глибокий рейд на Запорізькому напрямку. Операція відбулася в районі Каховського водосховища. Під час бойового виходу українські розвідники ліквідували двох російських військових, ще двох поранили та двох взяли в полон. Після цього бійці здійснили складний і тривалий вихід із полоненими, подолавши близько 27 кілометрів до підконтрольної Україні території.

Захоплені росіяни надали розвідці цінну інформацію. Зокрема, йшлося про місця перебування ворожих офіцерів, позиції артилерії, операторів БпЛА, райони зосередження особового складу, техніки та складів боєприпасів.

У ГУР зазначають, що ця операція підтвердила серйозні прогалини в обороні противника. Російські війська не очікують активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатні ефективно протидіяти таким рейдам. Після завершення операції начальник ГУР МО України Кирило Буданов відзначив бійців і командирів підрозділу "Братство" державними та відомчими нагородами.

Нагадаємо, в ГУР показали наземних роботів, які заміняють людей. Також ми писали, що бійці ГУР ліквідували камаз з окупантами на Кубані.