Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Успішна операція на півдні — розвідники ГУР вдарили в тил ворога

Успішна операція на півдні — розвідники ГУР вдарили в тил ворога

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 15:10
Рейд ГУР на півдні України: полон і втрати РФ
Бійці ГУР під час рейду. Фото: скриншот з відео

На півдні України українські розвідники провели ризиковану операцію в тилу російських військ. Бійці зайшли далеко за лінію фронту та повернулися без втрат. Під час рейду вони знищили й захопили окупантів, а також здобули важливі дані про ворога. Операція показала слабкі місця оборони РФ на південному напрямку.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Реклама
Читайте також:

Рейд у тил РФ

У грудні 2025 року диверсійно-розвідувальна група підрозділу ГУР "Братство", що входить до "Спецпідрозділу Тимура", провела глибокий рейд на Запорізькому напрямку. Операція відбулася в районі Каховського водосховища. Під час бойового виходу українські розвідники ліквідували двох російських військових, ще двох поранили та двох взяли в полон. Після цього бійці здійснили складний і тривалий вихід із полоненими, подолавши близько 27 кілометрів до підконтрольної Україні території.

Захоплені росіяни надали розвідці цінну інформацію. Зокрема, йшлося про місця перебування ворожих офіцерів, позиції артилерії, операторів БпЛА, райони зосередження особового складу, техніки та складів боєприпасів.

У ГУР зазначають, що ця операція підтвердила серйозні прогалини в обороні противника. Російські війська не очікують активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатні ефективно протидіяти таким рейдам. Після завершення операції начальник ГУР МО України Кирило Буданов відзначив бійців і командирів підрозділу "Братство" державними та відомчими нагородами.

Нагадаємо, в ГУР показали наземних роботів, які заміняють людей. Також ми писали, що бійці ГУР ліквідували камаз з окупантами на Кубані.

Одеса Одеська область окупанти Новини Одеси втрати окупантів ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації