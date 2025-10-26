Видео
Успешный удар по Крыму — у россиян минус куча техники

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 15:59
обновлено: 16:18
В Крыму дроны ГУР уничтожили три РЛС и катер оккупантов
РЛС оккупантов перед уничтожением. Фото: скриншот

Украинские военные наращивают атаки по территории временно оккупированного Крыма. Под прицелом военные объекты россиян. На этот раз дроны-разведчики спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки нанесли очередной удар по вражеской технике.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Атака на Крым

По данным ГУР МО Украины, дроны подразделения "Примары" успешно уничтожили сразу несколько важных целей противника на временно оккупированном полуострове. Под огонь попали три радиолокационные станции и десантный катер россиян. Операция состоялась, несмотря на попытки вражеской ПВО перехватить беспилотники.

Что уничтожили:

  • РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";
  • РЛС П-18 "Терек";
  • РЛС 55Ж6У "Небо-У";
  • десантный катер типа "БК-16".

Во время операции дроны мастерски уклонялись от российских ракет и вышли из боя без потерь. Уничтожение этих объектов ослабляет систему ПВО врага и усложняет контроль над акваторией Черного моря.

Напомним, мы сообщали о том, куда достают украинские дроны на территории РФ. Также мы писали о том, что подразделения ГУР атаковали дронами оккупантов на Запорожском направлении.

