В Крыму дроны ГУР уничтожили три РЛС и катер оккупантов

РЛС оккупантов перед уничтожением. Фото: скриншот

Украинские военные наращивают атаки по территории временно оккупированного Крыма. Под прицелом военные объекты россиян. На этот раз дроны-разведчики спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки нанесли очередной удар по вражеской технике.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Реклама

Читайте также:

Атака на Крым

По данным ГУР МО Украины, дроны подразделения "Примары" успешно уничтожили сразу несколько важных целей противника на временно оккупированном полуострове. Под огонь попали три радиолокационные станции и десантный катер россиян. Операция состоялась, несмотря на попытки вражеской ПВО перехватить беспилотники.

Что уничтожили:

РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф";

РЛС П-18 "Терек";

РЛС 55Ж6У "Небо-У";

десантный катер типа "БК-16".

Во время операции дроны мастерски уклонялись от российских ракет и вышли из боя без потерь. Уничтожение этих объектов ослабляет систему ПВО врага и усложняет контроль над акваторией Черного моря.

Напомним, мы сообщали о том, куда достают украинские дроны на территории РФ. Также мы писали о том, что подразделения ГУР атаковали дронами оккупантов на Запорожском направлении.