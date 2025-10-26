Відео
Головна Одеса Успішний удар по Криму — у росіян мінус купа техніки

Успішний удар по Криму — у росіян мінус купа техніки

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 15:59
Оновлено: 16:18
У Криму дрони ГУР знищили три РЛС і катер окупантів
РЛС окупантів перед знищенням. Фото: скриншот

Українські військові нарощують атаки по території тимчасово окупованого Криму. Під прицілом військові об’єкти росіян. Цього разу дрони-розвідники спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки завдали чергового удару по ворожій техніці.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Читайте також:

Атака на Крим

За даними ГУР МО України, дрони підрозділу "Примари" успішно знищили одразу кілька важливих цілей противника на тимчасово окупованому півострові. Під вогонь потрапили три радіолокаційні станції та десантний катер росіян. Операція відбулася, попри спроби ворожої ППО перехопити безпілотники.

Що знищили:

  • РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"; 
  • РЛС П-18 "Тєрєк"; 
  • РЛС 55Ж6У "Нєбо-У"; 
  • десантний катер типу "БК-16".

Під час операції дрони майстерно ухилялися від російських ракет і вийшли з бою без втрат. Знищення цих об’єктів послаблює систему ППО ворога та ускладнює контроль над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, куди дістають українські дрони на території РФ. Також ми писали про те, що підрозділи ГУР атакували дронами окупантів на Запорізькому напрямку.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси дрони ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
