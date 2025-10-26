У Криму дрони ГУР знищили три РЛС і катер окупантів

РЛС окупантів перед знищенням. Фото: скриншот

Українські військові нарощують атаки по території тимчасово окупованого Криму. Під прицілом військові об’єкти росіян. Цього разу дрони-розвідники спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки завдали чергового удару по ворожій техніці.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Атака на Крим

За даними ГУР МО України, дрони підрозділу "Примари" успішно знищили одразу кілька важливих цілей противника на тимчасово окупованому півострові. Під вогонь потрапили три радіолокаційні станції та десантний катер росіян. Операція відбулася, попри спроби ворожої ППО перехопити безпілотники.

Що знищили:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";

РЛС П-18 "Тєрєк";

РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";

десантний катер типу "БК-16".

Під час операції дрони майстерно ухилялися від російських ракет і вийшли з бою без втрат. Знищення цих об’єктів послаблює систему ППО ворога та ускладнює контроль над акваторією Чорного моря.

