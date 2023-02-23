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"Внимание воздушная тревога": сколько раз в год в Одесской области звучали сигналы об опасности

23 февраля 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сколько раз в год в Одесской области звучали сигналы об опасности
Не игнорируйте правила безопасности
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Украине за время полномасштабного вторжения россии было объявлено более 16 с половиной тысяч воздушных тревог. Между тем, одесситы и жители региона были в опасности 627 раз.

Об этом сообщает украинский информационный сервис о воздушных тревогах и других угрозах на карте Украины.

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Где чаще всего звучала тревога

  • Харьковская область — 1 780 раз;
  • Донецкая область — 1524 раз;
  • Запорожская область — 1414 раза;
  • Днепропетровская область — 1 377 раз;
  • Николаевская область — 987 раз.

Где была самая продолжительная тревога

  • Луганская область — 328 дней;
  • Харьковская область — 62 дня;
  • Донецкая область — 50 дней;
  • Запорожская область — 48 дней;
  • Николаевская область — 45 дней;

А вот Одесчина — на 15 месте, с продолжительностью в 24 дня.

Правила поведения во время воздушной тревоги

Если вы услышали гудки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя, это означает предупредительный сигнал "Внимание всем". Об алгоритме действий неоднократно сообщали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины, он таков:

  • включите телевидение или радио. Информация будет звучать через официальные каналы в течение 5 минут после звучания сирен;
  • сосредоточьтесь, прослушайте сообщения и следуйте инструкциям. Оставляйте телерадиоканалы включенными. Из них может поступать последующая информация;
  • обычно во время тревоги на официальных каналах звучит информация от местных властей о воздушной тревоге, во время которой нужно взять запас продовольствия, воды и направляться к ближайшему укрытию;
  • сообщите об услышанном соседям или знакомым, при необходимости окажите им помощь;
  • в случае чрезвычайной ситуации звоните 101.

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