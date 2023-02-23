Сколько раз в год в Одесской области звучали сигналы об опасности

Не игнорируйте правила безопасности

В Украине за время полномасштабного вторжения россии было объявлено более 16 с половиной тысяч воздушных тревог. Между тем, одесситы и жители региона были в опасности 627 раз.

Об этом сообщает украинский информационный сервис о воздушных тревогах и других угрозах на карте Украины.

Где чаще всего звучала тревога

Харьковская область — 1 780 раз;

Донецкая область — 1524 раз;

Запорожская область — 1414 раза;

Днепропетровская область — 1 377 раз;

Николаевская область — 987 раз.

Где была самая продолжительная тревога

Луганская область — 328 дней;

Харьковская область — 62 дня;

Донецкая область — 50 дней;

Запорожская область — 48 дней;

Николаевская область — 45 дней;

А вот Одесчина — на 15 месте, с продолжительностью в 24 дня.

Правила поведения во время воздушной тревоги

Если вы услышали гудки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя, это означает предупредительный сигнал "Внимание всем". Об алгоритме действий неоднократно сообщали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины, он таков:

включите телевидение или радио. Информация будет звучать через официальные каналы в течение 5 минут после звучания сирен;

сосредоточьтесь, прослушайте сообщения и следуйте инструкциям. Оставляйте телерадиоканалы включенными. Из них может поступать последующая информация;

обычно во время тревоги на официальных каналах звучит информация от местных властей о воздушной тревоге, во время которой нужно взять запас продовольствия, воды и направляться к ближайшему укрытию;

сообщите об услышанном соседям или знакомым, при необходимости окажите им помощь;

в случае чрезвычайной ситуации звоните 101.

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