Скільки разів за рік на Одещині лунали сигнали про небезпеку

Не ігноруйте правила безпеки

В Україні за час повномасштабного вторгнення рф було оголошено понад 16 з половиною тисяч повітряних тривог. Тим часом одесити та мешканці регіону були в небезпеці 627 разів.

Про це повідомляє український інформаційний сервіс про повітряні тривоги та інші загрози на мапі України.

Де найчастіше лунала тривога

Харківська область — 1 780 разів;

Донецька область — 1524 разів;

Запорізька область — 1 414 рази;

Дніпропетровська область — 1 377 разів;

Миколаївська область — 987 разів.

Де була найтриваліша тривога

Луганська область — 328 днів;

Харківська область — 62 дні;

Донецька область — 50 днів;

Запорізька область — 48 днів;

Миколаївська область — 45 днів;

А от Одещина — на 15 місці, з тривалістю у 24 дні.

Правила поведінки під час повітряної тривоги

Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "Увага всім". Про алгоритм дій неодноразово повідомляли в Державній службі надзвичайних ситуацій України, він такий:

увімкніть телебачення або радіо. Інформація звучатиме через офіційні канали протягом 5 хвилин після звучання сирен;

зосередьтесь, прослухайте повідомлення та виконуйте почуті інструкції. Залишайте теле- радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація;

зазвичай під час тривоги на офіційних каналах звучить інформація від місцевої влади про повітряну тривогу, під час якої треба взяти запас харчів, води та прямувати до найближчого укриття;

повідомте про почуте сусідам чи знайомим, за необхідності надайте їм допомогу;

у разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.

Після 11 років дії указу про зовнішньополітичний курс рф путін скасував своє рішення щодо розв'язання придністровського питання. Але документ мав пункти, скасування яких наближає росію до прірви. Визнає рф Придністров’я? Чи слід сприймати таке рішення серйозно Європі та США? Такі політичні ігри можуть стати приводом для відкриття нового фронту на півдні України? Розбиралися із цими питаннями Новини.LIVE з політологом Володимиром Волею.